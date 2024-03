Traficul din Cluj-Napoca a devenit un adevărat calvar pentru șoferi, mai ales că numărul autoturismelor înmatriculate în municiupiu cresc de la zi la zi, unde se adagă și mașini ale studenților care vin să studieze în oraș.

Mai mulți clujeni încearcă să se facă auziți și au semnalat problemele existente în municiupiu prin intermediul site-ului Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, arătând că în „orașul de cinci stele” al lui Boc nimeni nu-i bagă în seamă. Nemulțumirile și frustrările clujenilor sunt cu atât mai mari, mai ales când aceștia plătesc „impozite grele” ca să își rupă „mașinile prin gropi și praf”.

Printre sesizările și nemulțumirile clujenilor făcute către primărie se numără mașini parcate necorespunzător, gropi în asfalt care duc la manevre complicate de ocolire, precum și remedieri superficiale:

„Pe strada Ion Ghica colț cu Octavian Goga 25 și pe o parte și pe cealalată parte la ieșire de pe Ion Ghica nu ai vizibilitate din cauza ma șinilor parcate pe trotuar ar trebui puși niște stîlpișori.”

„Buna ziua, Locuiesc pe str.Alexandru ciurea nr 2. Accesul in curte este blocat permanent de masinile parcate in fata portii. Va rog sa puneti stalpisori in zona marcata ,ca sa putem intra in curte. Va rog sa schimbati bordurile pentru a face accesul in curte.”

„Groapa in asfalt pe Strada Fabricii Nr. 5. Aceasta se tot mareste, iar in vederea evitarii acesteia, soferii trebuie sa facatot felul de manevre, trecand pe banda 2 sau trebuie sa opreasca pana se elibereaza banda 2 pentru ocolire”

„La sesizarea nr. 54733 / 25.01.2024, referitoarea la reamplasarea pragurolor la sol pe strada Remetea, am primit următorul răspuns: „Vom avea in vedere reamplasarea pragului de sol reducator de viteza din cauciuc, dar numai dupa momentul la care vom stabili ca nu mai exista riscul de a se interveni cu utilajele de deszapezire”. Au fost remontate praguri la nr. 27 și 36, nu și la nr. 5. Aici strada se îngustează, nu sunt trotuare și se circulă cu viteză tot mai mare, inclusiv cu bicicletele, motocivletele si trotinetele electrice. Este foarte greu și pericilos să ieșim din curți. Vă rog să dispuneți remontarea de urgență a pragului de pe strada Remetea nr. 3, așa cum ați promis în răspunsul anterior.”

„Pete si urme de ulei de motor pe strazile Frunzisului (de la numarul 1 si pana la iesirea in varianta Manastur-Zorilor) si Urcusului (intre numarul 6 si pana la intersectia cu str. Govora)”

„Buna ziua, tot timpul sunt masini parcate in fata sediului BT; masinile parcate ocupa tot trotuarul, blocand accesul pietonilor si obligandu-i sa circule neregulamentar pe partea carosabila. Va rog sa delimitati o zona pentru circulatia in siguranta a pietonilor pe trotuar, demarcata cu stalpisori de protectie pentru a impiedica parcarea masinilor.”

„Buna ziua, str. Artarului incepand cu intersectia cu Fagului pe partea cu Hotel Athos pana la celalalt capat al strazii Artarului (spre Buna Ziua) este plina de gropi in care ne distrugem zilnic masinile. An de an s-a promis asfaltarea strazii dar in fapt nu s-au facut decat remedieri superficiale. Va rugam interveniti de urgenta pentru reabilitatea strazii Artarului. Platim impozite grele ca sa ne rupem masinile prin gropi si praf…”

Viceprimarul Dan tarcea a declarat în cadrul unei emisiuni radio, la finalul anului trecut, faptul că în municipiul Cluj-Napoca se estimează depășirea barierei de 300.000 de mașini, ceea ce îngreunează tot mai mult traficul din oraș, ducănd la diverse incidente și nereguli în oraș.

„Dacă discutăm de această componentă de trafic, aici lucrurile sunt puțin mai complexe. În anul 1990 erau 40.000 de mașini înmatriculate în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi, avem peste 220.000 de mașini înmatriculate în municipiul Cluj-Napoca. Mai sunt încă vreo 20.000 mașinile care sunt ale studenților, la care se adaugă mașinile de leasing și care sunt înmatriculate în alte județe. Una peste alta, discutăm de o creștere de la 40.000 la aproape 300.000 de mașini în 30 de ani”, a explicat Dan Tarcea.

