Clujenii sunt iar otraviti de putoarea infecta de la Aiton si Rediu, unde Transavia a imprastiat pe circa 100 de hectare zeci de tone de gainat. Cetatenii nu au mai rezistat si au depus un memoriu la Consiliul Judetean Cluj cerand sa se ia masuri, informează ziardecluj.ro.

Ce masuri sa se ia cand patronul Transavia, Ioan Popa, este protejat de Grupul de la Cluj? Cand Alin Tise este si el acolitul Grupului de la Cluj, condus de Ioan Rus?

„De două săptămâni, Transavia împrăștie găinaț, fecale, îngrășământ natural pe terenurile arabile din jurul comunei Aiton, respectiv satul Rediu, unde au și punctul de lucru (ferma). Mirosul este îngrozitor la orice oră din zi și din noapte, nu putem sta afară, în case miroase infernal. Vă rog să luați măsuri în această privință deaoarece ne-am săturat ca în fiecare an, în această perioadă să întâmpinăm aceste probleme. Există și alte metode de a fertiliza pământul, fără să afecteze sănătatea și bunăstarea cetățenilor”, se spune în plângerea colectivă trimisă de cetățeni către Consiliul Județean Cluj.

Ioan Rus participand la inaugurarea terenului de golf al patronului Transavia, Ioan Popa

Transavia, sponsorul principal al fundatiei Transilvania Leaders, condusa de Ioan Rus

Un cititor al publicatiei noastre ne-a remis ieri un email disperat:

„Stimati jurnalisti,

In legătura cu mirosul urat din Cluj , da este Transavia care are pamânturi in AITON pe care le lucrează. De ani de zile aduce găinaț și il arunca pe terenurile concesionate de la țăranii din AITON.

Am inteles ca a informat primăria din comuna in 24 August ca urmează sa distribuie găinațul pe terenuri.

Sa ne înțelegem, clujenii au avut un singur episod de miros, locuitorii din AITON il au in fiecare an!

Am fost duminica la AITON si dupa ploaie mirosul era cam greu de suportat si am plecat acasă.

Mirosul din Cluj s a simțit datorită vremii. In anii anteriori de ce nu sa simțit miros?

Nu țin partea nimănui ! Îmi place dreptatea!

Cei mai învredniciți sa se plângă sunt locuitorii satului AITON, dar nu o fac! !

Cu stima,

Cristina M.”

Transavia, companie de top in industrie si cu pretentii de corporatie transparenta, tace ca puiul in clota.

Autoritatile clujene tac pe ele de frica, fiindca stiu ca nenea Ucu Rus nu trebuie suparat. Si nici sponsorii lui.

Bogatii Romaniei care otravesc cetatenii nu patesc nimic. Domnul Popa a produs pe Transavia in 2022 peste 41 de milioane de euro profit, are din ce sa unga rotitele sistemului.

