Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au dispus, la data de 17 ianuarie, încetarea procesului penal pornit împotriva a trei bărbați acuzați de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și ultraj, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

Potrivit rechizitoriului, la data de 25 septembrie 2018, doi agenți de poliție și un pădurar i-au depistat pe doi dintre inculpați în timp ce transportau cu două atelaje, material lemnos fără proveniență legală. Cei doi erau însoțiți de alte 5-6 persoane și au refuzat să transporte materialul lemnos la postul de poliție din localitatea Poiana Blenchii. Mai mult, grupul de persoane a devenit recalcitrant, iar unul dintre bărbați s-a îndreptat spre pădurar cu intenția de a-l lovi cu pumnul. Un alt inculpat l-a amenințat pe unul dintre agenții de poliție cu un par din lemn, îndreptându-se spre acesta cu parul, iar un alt bărbat a mers spre polițist cu o coasă și a amenințat că îl omoară.

Cei trei bărbați fuseseră condamnați inițial de magistrații de la Judecătoria Jibou la pedepse cuprinse între 8 luni și un an și 6 luni de închisoare cu suspendare.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Codul de procedură penală admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou şi de inculpaţii L.G. E. şi S. A. împotriva sentinței penale nr. 144/30.03.2023 a Judecătoriei Jibou pe care curtea o desfiinţează în întregime, cu excepţia dispoziţiei privind plata cheltuielilor judiciare şi, pronunţând o nouă hotărâre: In temeiul art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală raportat la art. 16 lit. f Codul de procedură penală cu referire la Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal derulat faţă de inculpatul C. P. sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal şi de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală raportat la art. 16 lit. f Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal derulat faţă de inculpatul S. A. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal şi de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1, alin. 4 raportat la art. 206 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal ca efect al intervenirii prescriptiei raspunderii penale, înlăturând consecințele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor închisorii, a efectuării operaţiunii de contopire şi a dispunerii suspendării acesteia sub supraveghere. In temeiul art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală raportat la art. 16 lit. f Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal derulat faţă de inculpatul L. G. E. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1, alin 4 raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin 1 Cod penal ca efect al intervenirii prescript¸iei ra˘spunderii penale, înlăturând consecințele condamnării, respectiv a aplicării pedepselor cu închisoarea şi a efectuării operaţiunilor de cazier. Menţine dispoziţiile instanţei de fond cu privire la plata onorariilor avocaţiale şi a cheltuielilor de judecată. În temeiul art. 275 alin. 3 Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelurilor rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.01.2024. Document: Hotarâre 53/2024 17.01.2024

