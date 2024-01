Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a anunțat că a investit aproximativ 2,2 miloane euro pentru realizarea a două Centre de Date de ultimă generație, care contribuie la implementarea strategiei ample de digitalizare a universității.

Centrele de Date completează și sunt integrate in ecosistemul UBB de tehnologia informației (IT-HUBB), unul dintre cele mai complexe din țară, care cuprinde (1) cea mai mare și mai complexă facultate de informatică („computer science”) din țară, cu o ofertă academică extrem de diversificată, acoperind toate domeniile/temele majore ale noii revoluții industriale, (2) Oficiul pentru România al European Institute of Innovation and Technology (EITDigital) și (3) institute/centre/unități de profil co-create cu actori majori în domeniu (ex. Microsoft, UiPath, SAS etc.).

Cele două Centre de Date vor fi folosite, printre altele, pentru digitalizarea mai multor activități și procese administrative ale UBB care implică relația cu studenții, dar și pentru susținerea activităților didactice și de cercetare:

implementarea unei registraturi electronice;

implementarea unei arhive electronice;

automatizarea proceselor administrative;

construirea unui sistem de management al documentelor;

digitalizarea unor fluxuri administrative care implică studenții (ex: solicitarea și emiterea unor adeverințe);

implementarea unor soluții de backup;

suport pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare;

suport pentru realizarea pregătirii practice și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale.

Noile Centre de Date cuprind, alături de echipamente și servere de ultimă generație, sisteme de stocare a datelor, sisteme de securitate si back-up, sisteme dedicate de arhivare digitală, echipamente de reţea pentru transfer de date şi pentru management de echipamente, licenţe software pentru virtualizare, managementul virtualizării, back-up și automatizare.

Centrele de Date au fost construite prin proiectul cu titlul „Dotarea cu infrastructură digitală în scop didactic și de cercetare (Digital HUBB)” finanțat prin PNRR, al cărui buget total este 13 milioane euro.