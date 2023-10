Fostul deputat clujean UDMR, Mate Andras, de profesie avocat, a câștigat un proces cu Primăria Cluj-Napoca. În urma câștigării procesului, a cărui sentință este definitivă și executorie, administrația locală va trebui să schimbe Planul Urbanistic General și scoată o proprietate privată de-a lui Mate din categoria de ”servitute de utilitate publică”. Primăria Cluj-Napoca are sute de procese în care locuitorii orașului sunt nevoiți să își cheltuiască resursele în sălile de judecată pentru a remedia acest plan al orașului care este depășit din toate punctele de vedere și prin intermediul căruia au loc majoritatea abuzurilor din domeniul urbanismului.

La sfârșitul lunii trecute, curtea de Apel Cluj a emis o sentință cu titlu definitoriu și executoriu prin care obligă Primăria Cluj-Napoca să elimine din încadrările de ”servitute de utilitate publică” un imobil privat care le aparține soților ERZSEBET și ANDRAS MATE.

”Admite recursul declarat de recurentii Mate A.L. şi Mate E. împotriva sentinţei civile nr.314 din 16.02.2023 pronunţata în dosarul nr.4079/117/2020 al Tribunalului Cluj pe care o casează în tot, în sensul că: rejudecând, admite în parte cererea de chemare în judecată, modificată, în sensul că anulează în parte HCL nr.493/2014, modificat prin HCL nr.597/2018, astfel: se elimină din încadrarea imobilului situat în Cluj Napoca, str.Somesului nr.13 în UTR RrM1 a punctului B din secţiunea 1- „Servituti pentru obiective de utilitate publica aflate în zonă, alte restricţii” şi a interdicţiei locuirii de tip individual din cadrul pct.3 a secţiunii nr.2 privind utilitatea funcţională- Utilizări interzise. Obligă pârâtul la plata 3850 lei cheltuieli de judecată parţiale la fond. Definitivă şi executorie”, arată soluția pe scurt a instanței clujene.

deschis un proces împotriva Primăriei Cluj Napoca. În opinia lor, PUG-ul din 2014, în virtutea căruia se avizează proiectele imobiliare din oraș, a impus o serie de restricții zonei în care soții Mate au un imobil. Este vorba despre str Someșului nr. 3.

Înainte de intrarea în vigoare a PUG-ului din 2014, imobilul lor nu era afectat de nici o „servitute de utilitate publică” și a fost încadrată în vechiul PUG în categoria CA4, adică zona centrală situată în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice — subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie și înaltă cu regim de construire discontinuu.

După intrarea în vigoare a normativului urbanistic, imobilul de pe str Someșului a fost încadrat într-o categorie de imobile care este supusă unor interdicții de obținere a unei autorizații de construcție, fiind catalogat drept bun cu ”servituți de utilitate publică”. În opinia soților Mate, acest lucru constituie un abuz de drept.

”Este un abuz de drept, o încălcare a dreptului de proprietate privată ocrotit de art. 44 din Constituția României, este o expropriere în fapt și o încadrare/schimbare a imobilului din proprietate privată în domeniul public al Mun. Cluj Napoca. Ca urmare a acestui act administrativ valoarea de piață a imobilului s-a diminuat, afectând dreptul de proprietate al subsemnatilor, cu toate cele trei componente ale acestuia. În realitate Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca a golit de esență dreptul lor de proprietate, nu se eliberează nici o autorizație de construcție (a se vedea art. 25 din RLU dispoziții generale, așa cum a fost modificat prin HCL 737/2017), a efectuat o expropriere faptică, fără ca reclamanții să beneficieze de o despăgubire justă și prealabilă.

Tot prin act administrativ proprietatea privată- dreptul de proprietate al reclamanților a fost transformat în domeniul public al municipalității, deoarece a fost reglementată o arteră de circulație cu profil tip II. E — 26 m pe malul drept al Someșului, de la str. Iașilor până la Parcul Ferovarilor. Prin această hotărâre pârâtul a grevat dreptul de proprietate a mai multor cetățeni, fără însă să solicite în prealabil exproprierea, plata despăgubirilor fiind o ficțiune de viitor, care nici măcar nu poate fi pus în practică, impunându-se demolarea unor imobile de pe cel puțin două străzi (str. Iașilor, str. Someșului- inclusiv str. Lalelelor, Piața Abator), dar și schimbarea locației/ mutarea zonei de distribuție a conductei principale de alimentare cu gaz metan a zonei din Piața Abator.”, se arată în cererea de chemare în judecată.

PUG-ul Municipiului Cluj-Napoca este valabil până ajunge în fața judecătorilor

Primăria Cluj-Napoca este dată în judecată de sute de persoane care contestă PUG-ul orașului. Majoritatea problemelor survin din faptul că planul, făcut pe genunchi, a schimbat regimul urbanistic al terenurilor. Unii oameni s-au pomenit că în zona de case unde locuiesc pot fi construite blocuri fără nicio problemă, iar alții s-au izbit de faptul că proprietățile lor sunt, de fapt, spații verzi.

Începând cu data de 22 iunie 2016, vechiul Plan Urbanistic General (PUG), elaborat în cursul anilor 90, a ieșit din uz, intrând în vigoare noul PUG făcut de Universitatea Tehnică Cluj Napoca și firma de arhitectură Planwerk. Potrivit noului PUG, Clujul a fost împărţit în trei zone de importanţă: zona de locuire, zona de urbanizare, unde au fost incluse şi zona Borhanci şi zona de restructurare de 593 de hectare, care se suprapune peste fosta zonă industrială şi un parcelar riveran de 250 de hectare.

Printre nemulțumirile referitoare la noul PUG pot fi enumerate situații în care realitatea din teren nu coincide cu cea din însemnările celor de la Urbanism. În cadrul ședințelor de consiliu local, proprietarii nemulțumiți au menționat că au parcele prea mici pentru a putea să construiască ceea ce permite noul PUG – vile și pensiuni – și că o eventuală înțelegere între proprietari pentru comasarea parcelor nu ar implica decât costuri în plus și obligația ca ei să se lanseze în afaceri în turism, risc pe care nu doresc să și-l asume. În consecință, în opinia lor, ar fi obligați să lase terenurile tot neîntreținute, dacă ar urma calea noului PUG.

Pe lângă arhitecții UTCN-ului s-au mai asociat birourile de arhitectură Planwerk și Bogart, subcontractorii USAMV și societățile IHS România și DASAT Invest. DASAT Invest este deținută de profesorul UTCN, Gavril Torsin, cealaltă societate, IHS Romania (Institute for Housing and Urban Development Studies Romania) este deținută de off-shore-ul Institute for Housing and Urban Development Studies BV, de Nicolaie Țarălungă și de Sorina Racoviceanu.

A contestat un proiect imobiliar protejat de primăria clujeană

În urmă cu câțiva ani, fostul deputat clujean a deschis acțiuni în instanță în care contesta proiectul societăți imobiliare Hexagon care, pe un teren de 4.300 mp urmărea să construiască un bloc de locuințe în formă de U cu 7 etaje. În procese el a acuzat administrația locală că a protejat interesele firmei. Primăria clujeană a organizat două consultări, fără a comunica certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate, unde sunt trecute obligațiile inițiatorului, partea desenată și scrisă a propunerii PUZ, în așa fel încât să poată fi consultat împreună cu specialiști în domeniu. Însă, Primăria Cluj Napoca a emis în februarie 2023 autorizația de construcție, astfel că blocurile cu 140 de apartamente și spații de servicii se vor edifica.

Condamnat pentru conflict de interese

În 2015, deputatul UDMR clujean Mate Andras a fost condamnat definitiv și irevocabil de magistrații ÎCCJ la șase luni cu suspendare. În septembrie 2013, deputatul UDMR Mate Andras Levente a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care l-au acuzat de conflict de interese.

„Mate Andras Levente, în calitate de deputat în cadrul Parlamentului României, a formulat cererea de angajare a soţiei sale la Camera Deputaţilor şi apoi a avizat contractul de muncă pe perioadă determinată în baza căruia s-a realizat în mod direct un folos material pentru soţia sa în cuantum de 5.508 lei”, arăta Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul a fost deschis după ce, în septembrie 2011, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul instanţei supreme să cerceteze un posibil conflict de interese în cazul deputatului Mate Andras Levente.

Mate Andras Levente a propus angajarea şi a avizat contractul individual de muncă privind angajarea soţiei sale, Erzsebet Mate, în perioada 16 martie 2010 – 1 ianuarie 2011, în cadrul Biroului Parlamentar – Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, arăta atunci ANI.