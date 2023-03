Fostul premier Victor Ponta susține că președintele Klaus Iohannis a ales să zboare cu un avion privat până în Japonia pentru confortul său personal și nu din alte rațiuni. Ponta arată că și el, dar și alți demnitari au efectuat zboruri lungi, însă au mers cu TAROM sau alte companii de acest tip, nu cu avioane la bordul cărora zboară, de obicei, supervedetele din muzică sau sport.

”Eu vreau sa va explic, pe acest subiect, niste realitati ; si sa arat , in 4 puncte , solutiile serioase ! Nu vreau sa ma amestec nici cu cei care il pupau in fund pe Dl Iohannis si acum il sfasie / nici cu cei care il sfasiau si acum il pupa in fund ( am avut o parere constanta despre KI si mi-am exprimat-o public)!

Cred ca demnitarii Statului Roman trebuie sa foloseasca o aeronava oficiala ; nu luxoasa dar bine echipata si eficienta in ce priveste distanta / viteza / consum / echipaj / numar de pasageri . In acest sens in 2014 am format o Comisie Guvern – SPP care a facut specificatia pentru acest avion si a aprobat bugetul si procedura de licitatie . Am dus Raportul Comisiei in CSAT pentru ca era vorba de cei mai inalti 4 demnitari ai Statului Roman ; atunci Traian Basescu a spus ca e de acord in principiu dar , fiind la final de mandat, considera ca noul Presedinte, care urma sa vina in locul sau , va fi cel care ia formal decizia. Dupa cum stiti in Decembrie 2014 “poporul” a decis sa vina la Cotroceni dl Klaus Iohannis. De atunci au trecut aproape 9 ani si 7 Premieri numiti chiar de catre Dl Iohannis ( 3 PSD, 3 PNL si 1 USR) , dar Raportul Comisiei nu a mai fost aprobat. Evident ca sumele cheltuite in acest timp de Presedinte, Premier si Presedintii celor 2 Camere pentru transport aerian sunt infinit mai mari decat ar fi costat acea aeronava . Evident ca aeronava cumparata si utilizata din bani publici nu putea sa aiba luxul si “arogantele” din avionul cu care zboara Presedintele . Dar problema era rezolvata inteligent si decent . Insa “Romania Lucrului Bine facut” nu inseamna sa facem ceva bun si al nostru ; ci sa inchiriem pe bani multi ceva ce apartine altora. Sper ca ati inteles daca nu sunteti foci!

In calitate de Prim Ministru am zburat si in America si in Asia ; de fiecare data am inchiriat o aeronava de la TAROM ( nu foarte confortabila – dar mai ieftina ca pret, suficienta ca sa incapa si oficialii si jurnalistii si ofiterii SPP , iar banii de la Guvern mergeau la o Companie romaneasca , cu angajati romani si care plateste taxe in Romania ). Sigur ca TAROM nu are kit cu paturi, televizoare si alte "luxury" pe care le comanda si le folosesc companii private si vedete din muzica sau sport. Am avut ocazia sa vad si sa zbor cu aeronavele oficiale ale unor tari din zona noastra ; interiorul era doar dotat cu fotolii de business si mijloace de comunicare ; dar Dl Iohannis merita sa zboare ca Lady Gaga sau Messi.

Dacă opream eu la