Un jurnalist american de origine română, Marian Petruța, și-a făcut zilele trecute testul pentru Covid-19. Marian Petruța este originar din Cluj și este stabilit în SUA de peste două decenii. Acesta prezintă într-un video postat pe Youtube întreaga poveste a testării, afirmând că, în ciuda știrilor conform cărora testul ar fi gratuit, în realitate nu este.

”Azi am mers la un spital din zona metropolei Chicago, pentru ca am vrut și eu sa ma testez de noul virus Corona19. Am vrut sa aflu dacă am sau nu noul virus așa năzdrăvan care a înțepenit întreaga planeta și-a ucis aproape 200,000 de oameni, și-a infectat, pana in prezent, peste 2,6 milioane din 185 de tari, conform universității de medicina John Hopkins.

Asadar, nu e doar o epidemie la nivel de zona sau țara ci e o pandemie mondiala. De la copiii mici, pana la oamenii in vârsta, virusul a ucis fără milă pe oricine a vrut el, fără sa tina cont de religie, rasa, locatie geografică sau orientare politica.

Am găsit după mai multe căutări, pentru ca testările sunt încă limitate, un spital care sa îmi poata face testul. Am sunat înainte și apoi am mers sa văd cum sta treaba, pentru ca de o luna de zile am o durere ciudata in piept care s-a cam agravat in ultima vreme și ,cu toate ca am cam stat pe acasă in izolare majoritatea timpului.

Inițial nu mi-au făcut testul pentru virus ci m-au băgat la alte teste de sange, EKG, film la plămâni și toate cele. La final, după vreo 2 ore rezultatele fiind ok, m-au băgat și la testul COVID 19. Ce am aflat însă e ca testul nu e gratuit in ciuda știrilor vehiculate ca este, in realitate nu e”, spune Marian Petruța.