Caz de-a dreptul bizar descoperit de reporterul Gazeta de Cluj la I.M.L.Cluj, după ce pe un cetățean din județ, prezent la cabinetul de consultații, l-a luat gura pe dinainte! Acesta, taximetrist de profesie a mărturisit – nici mai mult nici mai puțin!- că a dus o prostituată „la produs”, până la Aiud, în județul Alba, „potul” fiind unul consistent: 8.000 de lei, sumă pe care femeia a furat-o de la un client, agățat într-o parcare. Însă, spre ghinionul său, după ce-a fost jefuit, bărbatul a văzut-o pe femeie intrând în mașina lui, i-a luat numărul de înmatriculare și l-a oferit apoi poliției municipiului. Acum taximetristul, anchetat în calitate de martor al incidentului, susține că a fost agresat de polițiștii din Aiud în timpul anchetei și și-a scos un certificat medico-legal de la instituția clujeană!

Despre “păcatele” taximetriștilor

Oare de ce sunt în stare în ziua de azi taximetriștii? Aproape de orice, doar ca să scoată bani – aș spune eu, fără a avea însă dorința expresă de a generaliza această observație asupra tuturor reprezentanților categoriei! Într-un articol apărut în cotidianul “Libertatea” reiese clar, conform unor sondaje profesioniste, că românii sunt nemulțumiți de taximetriști din multe cauze, unele find surprinse în acest material. Iată-le: „Prinicpalele probleme reclamate sunt atitudinea taximetriștilor și mașinile vechi și murdare. De asemenea, un sfert dintre români s-au s-au confruntat cu cazuri în care taximetriștii le-au cerut să nu folosească aparatele de taxare, iar 11,8% reclamă faptul că șoferii au refuzat cursa din diverse motive, în special legate de lungimea traseului. Concomitent, alți 11,6% dintre români acuză că șoferii au încercat să-i păcălească. Un procent de 10% dintre pasageri sunt deranjați de faptul că taximetriștii vorbesc la telefon în timpul cursei, iar 7% de faptul că șoferii fumează în mașină, deși legea le interzice. Același procent spun că taximetriștii nu au bani mărunți pentru a da rest. De asemenea, 9,5% nu au primit bon fiscal după cursă, iar alți 9% s-au confruntat cu șoferi nepolitivoși și agresivi. În fine, o treime dintre români se plâng de mașinile vechi, 24% spun că acestea sunt prea murdare sau miros urât, iar 15% reclamă lipsa aerului condiționat. O altă problemă reclamată este că taxiurile devin brusc de negăsit dacă plouă, dacă sunt în zone cu evenimente, seara sau de sărbători. Iar atunci când sunt totuşi de găsit, şoferii cer sume exorbitante, potrivit studiului”. Dar aceste nereguli și “hibe” reprezintă “frecție” la un picior de lemn față de alte lucruri pe care le fac unii taximetriști, în dorința lor nemăsurată de câștig. Iar întâmplarea pe care o să o relatez în rândurile următare pare a ilustra la perfecție această teorie.

Însoțind o prostituată, “la produs”, în județul vecin…

Misterios și numai ochi și urechi, tânărul ascultă pe coridoarele I.M.L.Cluj discuția subsemnatului cu victima unei agresiuni. Aceasta povestește, fără înconjur, drama prin care a trecut și a silit-o să vină ca să-și scoată certificat medico-legal de la acestă instituție… Prilej care îl determină pe tânăr să intervină în discuție, glumeț, servindu-mi însă un subiect – în realitate serios – care mă lasă, efectiv mască: „Dar ce ziceți de o poveste în care eu, în calitate de șofer de taxi, am luat „la clanță” o prostituată și am dus-o într-un județ vecin, Alba și unde după ce și-a jefuit clientul am fost identificat de poliția din muncipiu, care mi-a și administrat o bătaie cruntă?” Mă arăt interesat, la culme, de subiect, la care taximetristul supralicitează, zicându-mi că respectivul client, tâlhărit de prostituata lui, chiar semăna cu mine. I-am răspuns, ușor stânjenit, lund păcatele unei întregi lumi asupra mea și încercând să-l justific oarecum pe bietul fraier, că până și oamenii ceva mai trecuți au nevoie din când în când de nițică iubire… Și, când n-o găsesc acasă, mai apelează și la serviciile fetelor „bune”. Îl întreb atunci, ca-ntre bărbați – dacă totuși s-a creat o punte de prietenie între noi – dacă fata cu care a făcut naveta în județul Alba merită suma promisă, pentru care el s-a deplasat la Aiud. Aflu că e vorba – nici mai mult, nici mai puțin – decât de 8.000 de lei. (Nota noastră: practic, suma despre care am aflat mai târziu, de la I.P.J. Alba, că fata a furat-o de la client!) Îmi spune, râzând, că nu atât de faină, dar e tânără și “energică”. Las în suspensie celălalt subiect și-l rog, degrabă, pe noul meu prieten, să-mi dea mai multe amănunte. Lucru pe care acesta îl face – dar cu destulă zgârcenie, pretinzându-mi bani în schimbul unor mărturisiri complete. Totuși, îmi spune, înainte de a se închide într-o tăcere de mormânt, că până la urmă tânăra și-a făcut corect treaba, l-a ușurat pe bărbat de banii “din dotare”, însă acesta, când s-a prins că a fost jefuit, a apucat s-o vadă pe femeie urcând în taximetrul său. Fapt care le-a oferit ocazia polițiștilor, ziua următoare să-l agațe și să-l ancheteze, la secție, acolo unde s-a și petrecut pocinogul. Încerc să aflu mai multe lucruri legate de agresiunea petrecută asupra sa, însă nu mai reușesc, în ciuda eforturilor supraomenești: omul mă lasă “neterminat” și-și continuă formalitățile pentru procurarea certificatului medico-legal. Intră curând în cabinet și iese de acolo ca din pușcă, după circa cinici minute, cu hârtia în mână. Semn bun, totuși: acela că măcar o parte din ce mi-a povestit omul – mai bine zis aspectul că a încasat o bătaie de la cineva – este perfect adevărat. Dar, neobișnuit cu înfrângerile jurnalistice și incitat la culme de subiect, merg mai departe și sun imediat la Inspectoratul de Poliție al Județului Alba, curios să aflu tot ce pot despre curvele și taximetriștii pe care Clujul îi exportă în județele limitrofe… Și, după ce-i descriu d-nei Luminița Prodan, purtătorul de cuvânt al I.P.J.Alba, piesele de puzzle pe care le dețin în acest caz, aceasta îmi răspunde, fulger, cu multă amabilitate. Arătându-se în schimb extrem de intrigată de acuza de așa-zisă agresiune adusă la adresa polițiștilor aiudeni, domnia sa neavând la cunoștință o asemenea situație…

Punctul de vedere al I.P.J. Alba

„Noi am fost sesizați pe parcursul zilei de 21 martie, de către un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Dolj, cu privire la faptul că a luat, dintr-o parcare de pe DN1, aflată pe raza localității Gârbova de Jos, o femeie, probabil în scopul întreținerii de relații sexuale. Și, într-un moment de neatenție, aceasta i-a furat bărbatului suma de 8.000 de lei. Din cercetările noastre a rezultat că femeia a plecat din zonă cu un taximetru. Ulterior, conducătorul auto al taximetrului a fost identificat și audiat în calitate de martor. Vom continua cercetările pentru identificarea autoarei furtului, însă până în acest moment nu am primit nicio sesizare de la șoferul taximetrului cu privire la o eventuală agresiune a Poliției Aiud asupra sa. Dar dacă o vom primi vor fi demarate activitățile de verificare a polițiștilor, conform normelor interne și de procedură penală, aflate în vigoare”, a declarat, pentu Gazeta de Cluj, Luminița Prodan, purtător de cuvânt al I.P.J. Alba.