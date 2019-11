Săptămîna trecută, s-a distribuit o știre ignorată de jurnaliștii subordonați sau speriați de bombe. Daniel Zamfir a subliniat o informație scăpată (intenționat sau din greșeală) de la Cristina Trăilă, fosta soție a avocatului Doru Trăilă.-0:23

„Ludovic Orban ia salariul de la firma de avocatură Doru Trăilă și Asociații! Am aflat asta în direct la tv de la dna Trailă, care a spus că inginerul Ludovic Orban dă consultații juridice telefonice avocaților de acolo. Tare asta, nu?”, scrie senatorul Daniel Zamfir pe Facebook.

Presupun că mulți știu cine este Cristina Trăilă, fosta directoare la ANRMAP și care, pentru o scurtă vreme, a fost și în Consiliul de Administrație al Poștei Române. Nu este treaba noastră să stabilim acum cu ce consecințe. Ați putea să îl citiți pe Dan Mihalache în Adevărul (22 nov 2012).

Să revenim la Trăilă și Asociații, cabinet care reprezintă OTP Bank într-un proces lung, tîrît cu bună știință și complicat. Și care cabinet îl folosește pe generalul SRI Dumitru Dumbravă pe post de expert anticorupție, după cum arată procesul verbal pe care îl publicăm în facsimil.

Același cabinet îl plătește pe Ludovic Orban pentru că „dă consultații juridice telefonice avocaților de acolo”.

Povestea procesului dintre Vlăsia SRL, pe de o parte, și OTP Bank/Exim Bank este lungă și complicată și s-a încheiat la fond cu obligația celor două bănci de a plăti către Vlăsia SRL o despăgubire de aproximativ 108 milioane lei (apropx 22 milioane euro). La un moment dat, Exim Bank a introdus recurs în afara termenului și numai în urma unor interpretări discutabile a fost reintrodusă în proces.

Iată povestea super-concentrată: Vlăsia SRL, o firmă din Pitești, ia un credit de 4,5 milioane euro de la OTP Bank România, credit garantat de Exim Bank și de garanții materiale și financiare ale Valahia SRL și ale familiei Savulescu: Emilia-acționar majoritar și Aurel-administrator. Din rațiuni ciudate (există și un mail în care un angajat OTP Bank bate un apropos la banii care ar trebui plătiți pentru eforurile depuse), OTP Bank execută garanția de la Exim Bank cu o ușurință demnă de o altă investigație. OTP Bank se îndreaptă să execute și bunurile aduse în garanție de Vlăsia SRL și de cei doi. Iată ce afirmă într-o depozițe Aurel Săvulescu, administratorul Vlăsia SRL:

”În cadrul procedurilor de vânzare la licitație a bunurilor din patrimoniul celor doi garanți/avaliști SĂVULESCU AUREL și SĂVULESCU EMILIA, organizate de executorii judecătorești a participat cu oferta în vederea adjudecării Societatea Comercială REA PROJECT ONE COMPANY SRL cu sediul social în București, sectorul 2, b-dul Dacia, nr.83, biroul E-05, etaj 1, înmatriculată la ONRC sub nr.J40/7137/2013 si CIF RO31747619 al cărui asociat majoritar (95%) e persoană juridică OTP FACTORING SRL cu sediul la aceeași adresă din București, sectorul 2, b-dul Dacia, nr.83, biroul E-03, mansardă, înmatriculată la ONRC sub nr.J40/9616/2009 și CIF RO26053645 are asociat majoritar (85%) persoana juridica OTP FAKTORING ZRT, cu sediul social în Ungaria, 1066 Budapesta, Mozsar utca 8, înființată conform Actului nr.01-10-043876 emis de Aut. Ungaria al cărui proprietar și administrator face parte din acționariatul OTPBANK, prin urmare în conflict de interese cu debitorii“.

Proiectul numit „Fabrică de procesare carne”, lăsat fără fonduri, după ce a înghițit 3,823 milioane din credit, plus alte 643.000 euro din fonduri europene și alte 3,9 milioane euro din banii firmei s-a prăbușit, OTP Bank încasînd garanțiile și încercînd să își acopere decizia cu tot felul de acte și alte decizii suplimentare, contestate de Vlăsia SRL și luate în calcul de judecător în procesul de la fond.

În 2019, la o întîlnire convocată de OTP Bank, reprezentată de cabinetul Trăilă și Asociații, apare și generalul (rezervă) Dumitru Dumbravă pe post de expert anticorupție. Cu ce rol? Expert al OTP Bank sau e expert al cabinetului Doru Trăilă? Un șiretlic ieftin de a băga în sperieți o societate comercială aflată într-o dispută cu o bancă sau un trafic de influență în numele SRI?

Apără Trăilă și Asociații, împreună cu generalul Dumitru Dumbravă (semnatura DDD în procesul verbal), o bancă aflată în dificultate într-un proces pentru un credit garantat de statul român prin Exim Bank? Joacă Ludovic Orban un rol sau acordă o consultanță împreună cu Dumitru Dumbravă? Știe bine Ludovic Orban unde lucra?

Procesul dintre Vlăsia SRL și cele două bănci continuă. Pentru cei care vor să afle detaliile și tehnicile prin care un proiect inițiat prin fonduri europene a fost îngropat înainte de a intra în funcțiune, publicăm un material detaliat aparținînd domnului Aurel Săvulescu. Această descriere minuțioasă, dificilă pentru un neinițiat, scoate totuși în evidență dificultatea colaborării cu o bancă și riscurile care pot apare în creditarea și derularea unor proiecte.

