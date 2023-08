Emil Boc spune că ediția 2023 a UNTOLD a fost cea mai puțin zgomotoasă de până acum. Primarul susține că au fost înregistrate puține plângeri cu privire la zgmotul și deranjul făcut de festival.

„Anul acesta am avut cele mai puține plângeri cu putință. Au fost sub 10 – 5,4 plângeri timp de 4 zile, maxim. Am discutat din timp: nivelul de sunet să fie mai jos. S-au făcut niște investiții tehnologice pentru captare a zgomotului, încât oamenii din zona festivalului spuneau «Bă, ce s-a întâmplat anul ăsta? Am putut dormi liniștit, n-am avut nicio problemă. Au fost alte condiții…» Ok, asta trebuie să facem în fiecare an. Mai sunt și oamenii care sunt nemulțumiți, hai să vedem din ce motive sunt nemulțumiți să încercăm să rezolvăm, să facem viața suportabilă pentru toată lumea și cei care se bucură, să se bucure, dar și cei care nu doresc festivalul, să fie cât de cât în regulă pentru că am făcut cât s-a putut ca să fie bine, astfel încât orașul întreg să fie câștigător”, a spus Emil Boc, într-o intervenție radio.

UNTOLD 2023 a avut loc în perioada 3-6 august, iar timp de patru zile muzica a răsunat atât în Parcul Central, cât și pe Cluj Arena, unde a fost montată scena principală.

Citește și: Familia imobiliară Căpușan, bombardată cu recenzii negative: Le-am auzit toată joaca sexuală la ăia de sus