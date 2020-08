UPDATE: Conturile de socializare ale lui Bogdan Ștefan nu mai sunt accesibile

Bogdan Ștefan fie și-a închis conturile de pe rețelele de socializare, fie i-au fost șterse.

În după-masa zilei de 9 august, o altă tânără de 19 ani din Timișoara a contactat reporterul Gazeta de Cluj pentru a împărtăși experiența pe care a avut-o cu Bogdan Ștefan.

„Despre „sexcoachul” minune îți las câteva screenshoturi, am rămas mască”, a spus tânăra.

conversație online cu Bogdan Ștefan conversație online cu Bogdan Ștefan

„Mi-a scris și pe Instagram desi nu ii aceptasem cererea de urmarire, imi aparea la request si vorbea singur, imi spunea fanteziile lui sexuale si ce mi-ar face. Este un trist si un dubios.

Dar mi-a dat block sau i s-a sters contul ca nu-mi mai apar mesajele lui nici contul”, conchide tânăra.

Într-adevăr, conturile de Instagram și Facebook ale lui Bogdan Ștefan nu mai pot fi accesate. Fie și le-a închis de bună-voie, fie i-au fost șterse.

Știre inițială:

După fenomenul Colo, în avalanșa online-ului se conturează și alte extreme mascate, precum cea a bărbatului așa-zis alpha. Sub această aparență se ascunde un bărbat din Timișoara, care, după experiențele povestite de tinere din Timişoara şi nu numai, nu ar fi decât un obsedat sexual. În ochii acestuia, bunul simț și respectul reprezintă o condiționare socială. Probabil așa se “poartă” în lumea virtuală.

Bogdan Ștefan este un tânăr din Timișoara care ar fi, după spusele sale, sex coach. După fenomenul Colo, fenomenul bărbatului alpha- statut pe care tânărul și-l asumă, este o prezență online care stârnește controverse din cauza contrastului esență-aparență.

Când faptele vorbesc, cuvintele sunt nimic

Bogdan Ștefan susține pe contul său de Instagram, unde se bucură de atenția a peste 3000 de urmăritori, că este împotriva abuzului contra femeii, însă, în realitate, acesta amenință femei în privat cu viol și bătăie.

Una dintre femeile care au avut parte la un moment dat de o interacțiune cu el a trimis mai departe un clip video în care a filmat (o parte din) conversația cu “zeul sexului”, în cadrul căreia acesta o amenința cu viol.

“Mamă, frate, (…) dacă te vedeam la o nuntă cu rochia asta direct viol îți dădeam, jur”, sunt parte dintre amenințările tânărului Bogdan Ștefan.

“Acum 3 zile stăteam pe Instagram și văzusem un story la o fată pe care o urmăream și în care era un screenshot al unei postări de-a tipului. Am fost curioasă și am intrat la el pe profil să văd despre ce e vorba. (…) E inacceptabil, pe blog să spui că ești împotriva abuzului asupra femeilor și în realitate ameninți fete cu bătaia și violul la orice ocazie. (…) <toate postările lui decente de pe blog>, din punctul meu de vedere, au valoare 0 din moment ce afirmă că e în stare să “bată femei dacă le pute p**a.” ”, concluzionează o tânără din Cluj-Napoca, după ce a urmărit activitatea lui Bogdan în mediul online.

Abordarea în privat a lui Bogdan Ștefan creează tevatură

Inițial, Bogdan Ștefan avea cont public pe Instagram, după care și l-a făcut privat, limitând accesul persoanelor din mediul online la pagina sa.

În contrast cu mizeriile misoginiste ce se regăsesc în mesaje pe care acesta le trimite fetelor, pe contul său de Instagram are și postări decente, inclusiv pe blogul de tumblr. Păcat, însă, că acestea nu mai cântăresc nimic în momentul în care faptele sale bat textele postărilor de pe social media. Mai ales după ce jură că ar viola.

Mai multe fete, inclusiv din orașul natal al tânărului, au povestit despre experiențele lor cu Bogdan Ștefan.

“Vaai, îl știu și eu pe ăsta. E un frustrat și își încearcă norocul cu oricine apucă. E din Timișoara tipul. Acum câțiva ani, când eram și eu naivă, să zic așa, eram în clasa a 9 a cred… și făceam naveta la sat… Mai aveam de așteptat câteva ore până aveam autobuz să merg acasă și m-a chemat la el să jucăm un joc (unul despre care vorbeam noi în perioada aia) și după a început cu tot felul de avansuri și m-am grăbit să plec. Și vorbea urât despre toate fetele care îl refuzau… toate erau curve, grase, urâte, etc…”, a povestit una dintre fetele care au picat în plasa #sexcoachalpha-ului.

“Faceți ceva (…), mi se pare ireal și horror să asculți o astfel de persoană”

O altă tânără atrage atenția asupra comportamentului neadecvat al lui Bogdan Ștefan și atenționează alte tinere pentru a nu pica în plasa timișoreanului.

“Am vorbit cu tipul ăsta cred că maxim o săptămână pentru că îmi scria non stop și am zis din bun simț să îi răspund. E din Timișoara, un obsedat sexual care se crede zeul sexului și un bărbat mai bun ca el n-o să găsești în toată viața ta.”, declară cu ironie una dintre victimele aparențelor de pe social media ale lui Bogdan.

“Am ieșit la un pahar de vin cu el, a fost horror. L-am mințit că sunt pe stop ca să mă lase în pace și nu s-a lăsat, imaginează-ți. Norocul meu era că am fost la mine în apartament așa că i-am băgat duma că trebuie să mă trezesc devreme. A trebuit să-l mint că ne vedem diseară ca să iasă afară pentru că altfel n-ar fi plecat sub nicio formă. Este un tip super demanding și, crede-mă, nu e nimic special la el. Pur și simplu el consideră bunul simț și respectul o condiționare socială.

Fetelooor, stați departe de el. Faceți ceva pentru că mi se pare ireal și horror să asculți o astfel de persoană.”, subliniază tânăra.

Mai multe persoane încearcă blocarea contului său, însă fără succes

Îngrijorător este faptul că din momentul în care persoane de pe social media au început să-l posteze în ideea de a fi evitat, numărul de urmăritori ai lui Bogdan Ștefan (pe Instagram) continuă să crească.

Mai multe persoane au încercat să îi blocheze contul, nefiind un om care ți-ar putea garanta siguranța, însă fără succes. Contul său nu poate fi închis atât timp cât respectă cerințele acestei platforme de socializare. Lup în blană de oaie, Bogdan Ștefan continuă să posteze pe contul său subiecte pe tema educației sexuale, în timp ce în conversațiile sale cu diverse fete își permite să le calce în picioare.

“Faptul că se încearcă blocarea contului meu, mă motivează și mai mult să continui ceea ce fac.”, se exprimă Bogdan Ștefan pe Instagram.

Tânărul este de părere că aceste acțiuni sunt rezultatul unei mentalități de peșteră. Iată ce mai spune acesta:

“Dacă nu știți ce am dreptul să postez, vă recomand să intrați pe @redtubeverified, @pornhub. (…) Industria porno e mai mare decât cea farmaceutică. (…) De ce? Dacă nu ar fi cerere, nu ar fi ofertă. (…) Însă problema asta este în țările slab dezvoltate sau care au fost controlate de comuniștii ce au creat aceste concepte pentru a controla oamenii mai ușor.”

“SUA, UK și Olanda au cele mai open-minded femei de pe tot globul”, susține tânărul.

“nu ne cunoaştem atât de bine”= condiţionare socială

“O să vedeți pe propria piele despre ce vorbesc și atunci o să înțelegeți că în România majoritatea aleg să trăiască cu mentalitatea de peșteră.”, conchide Bogdan Ștefan, semnându-se la final #sexcoachalpha.

“Nu e vorba că sunt eu misogin, e vorba de modul meu de a fi”

Așadar, femei cu “mentalitatea de peșteră” din Timișoara, susțin că Bogdan Ștefan le tratează ca pe niște cârpe, fără să dea prea mulți bani pe ele.

“E de la noi, din Timișoara, e un jegos. O prietenă de-a mea a avut o experință HORROR cu el, acum vreo 3 ani de zile. Ea a fost super drăguță și a vrut să o ia gen ușor, că îi dădea vrăjeală bună. Până a ajuns la el să facă clătite sau ceva de genul… Și se uita la ea ca un obsedat sexual… Nu mi-a spus mai departe ce și cum s-a întâmplat. Doar că a plecat acasă foarte speriată..”, povestește una dintre timișorene.

“Probabil te-ai plictisit la câte mesaje ai primit de la fete din Timișoara. Și pe mine m-a abordat tipul ăsta, dar la mine a fost o conversație cât de cât normală, mă chemase la el la vin și i-am zis că nu pot, că poate altădată, eu știind ce reputație are și că abordează absolut toate fetele, cel puțin din Timișoara. A mai insistat zilele următoare și i-am zis că am iubit ca să scap de el și mi-a zis că el nu e gelos, deși i-am zis că iubitul meu e. Repet- i-am zis că am iubit doar ca să mă lase în pace, și a mai zis ceva de threesome, dar a renunțat relativ repede.

El cică e mare sex coach și alpha male, dar vorbește cu fetele ca și când ar fi ultimele cârpe… Ce e și mai trist e că unele fete chiar sunt atrase de el și de ce face el…”, atrage atenția o alta.

“Nu e vorba că sunt eu misogin, e vorba despre modul meu de a fi. (…) M-am săturat de mentalitatea de turmă şi condiţionare socială în care toţi trebuie să fim la fel pentru că aşa e normal. Nu dragilor, normal e ce consideri tu, ce îţi place ţie şi ce te face pe tine fericit. Cu condiţia ca asta să nu facă rău altor oameni.”, subliniază Bogdan Ştefan.

Iar acum, bineînţeles, se ridică următoarea problemă- a făcut normalitatea lui Bogdan Ştefan- jigniri, ameninţări cu viol, bătaie- rău oamenilor? Da, altfel nu existau atâtea tinere (“frustrate”, în opinia subsemnatului) care să sesizeze comportamentul bărbatului alpha. Ataşăm în continuare şi alte screenshot-uri pe care surse le-au trimis către reporterul Gazeta de Cluj.

conversaţie online cu Bogdan Ştefan conversaţie online cu Bogdan Ştefan conversaţie online cu Bogdan Ştefan

Mai multe tinere, inclusiv din Cluj-Napoca, doresc să se mobilizeze pentru a opri această lovitură a online-ului după viralul Colo.

“Vreau să contactez și ceva ONG-uri pe seama asta pentru că omul e periculos. Vreau să ajungă cunoscut, poate așa se va rezolva ceva”, a transmis o tânără clujeancă.