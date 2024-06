Cercetarile arheologice intreprinse de arheologii Muzeului National de Istorie a Transilvaniei in parcul Ion Luca Caragiale au avut rezultate spectaculoase, pe care nimeni nu le anticipa.A fost gasit zidul de nord al orasului roman Napoca ,peste care este perfect suprapus zidul medieval al orasului medieval Napoca.De altfel profesorul universitar Virgil Pop ,consiler superior in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Cluj cere intr un memoriu adresat Primariei Cluj continuarea cercetarii arheologice in parcul Caragiale si transformarea acestuia intr un parc arheologic. Ramane de vazut daca conducerea antinationala a primariei Cluj ,condusa de Emil Boc va fi de acord ,dat fiind faptul ca Boc este la mana UDMR carora le pute nasului tot ce este romanesc.

Spre ╚Ötiin╚Ť─â: Direc ia Patrimoniu Cultural ÔÇô Ministerul Culturii, Bucure ti ╚Ť ╚Ö

privind: Reabilitare Parcul Caragiale – valorificare descoperiri arheologice

Obiectivul: Domeniu public

Adresa: Petrovici_ Parcul_Caragiale, nr. -, Cluj_Napoca, jud Cluj

Cod: Ansamblul urban „Centrul istoric al ora ului Cluj”, CJ-II-a-A-07244 /CJ-I-s-A-06921 ╚Ö

Proiect: Reabilitare Parcul Caragiale – valorificare descoperiri arheologice

Conform C.U. 4993/27.11.2019 emis de Prim─âria Cluj

Nr. proiect: 27/2019

Faza: Consultare pt adaptarea solutiei la momentul actual

Proiectant: BIA Vlad Sebastian Rusu

Elaborator: Arh Vlad Sebastian Rusu

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Documenta ia ├«nregistrat─â la D.J.C. Cluj cu nr. 488/2024 cuprinde: piese scrise (cerere, borderou, ╚Ť

C.U., extras C.F., memoriu tehnic, copii acte) ╚Öi piese desenate (plan ├«ncadrare, plan situa ie, ╚Ť

relevee, detalii, fotografii).

Documenta╚Ťia propune: Reabilitare Parcul Caragiale – valorificare descoperiri arheologice

Documenta ia a fost analizat─â pe amplasament si ├«n edin a CZMI din 6.06.2024 i ├«n baza PV se ╚Ť ╚Ö ╚Ť ╚Ö

comunic─â concluziile se recomadarile:

Rezultatul sapaturilor este mult mai spectaculos decat se anticipa. Partea inferioara a zidului roman

este intacta. Proiectul trebuie reevaluat cu continuarea cercetarilor. Daca portiunile de zid ce se vor

cerceta sunt la fel de spectaculoase ca cele recente merita transformarea intr-un parc arheologic.

Marcarea zidului fara cercetare trebuie exclusa. Mai mult detererioreaza patrimoniul decat il valorifica.

Contactul direct sporeste spectaculozitatea zidariei romane, astfel ca se recomanda asigurarea

accesului public pana la baza (cu mari modificari ale solutiei initiale:extinderea sapaturii, platforma,

balustrade, masuri de securitate pentru public etc)

Se recomanda, deasemenea, p─âstrarea in situ a capitelului roman reutilizat in zidaria medievala,

p─âstrarea zidurilor recente (sec XIX) alaturi de cele romane si refacerea marcajului realizat la cl─âdirea

telefoanelor in anii ÔÇÜ970. In acest fel reutilizarea si suprapunerea este mai sugestiva.

Daca portiunile de zid ce se vor cerceta sunt la fel de spectaculoase ca cele recente merita

transformarea intr-un parc arheologic.

Daca acest lucru nu e posibil din motive de finantare si organizare, proiectul poate ramane in faza

avizata initial iar continuarea se va face in cateva decenii sau in generatia viitoare. Important este ca

vestigiile arheologice sa nu fie deteriorate prin actiuni pripite

Consilier superior,

Prof. dr. arh. Virgil Pop

CĂTRE: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

REFERITOR: PROIECT PENTRU AMENAJARE PARCUL I.L. CARAGIALE ╚śI STRADA

OCTAVIAN PETROVICI – faza asisten╚Ť─â tehnic─â pe perioada execu╚Ťiei

SPRE ╚śTIIN╚ÜA: RESPONSABIL ╚śANTIER ARHEOLOGIC ÔÇô dr. arheolog George Cupcea

├Än calitate de proiectan╚Ťi specialitatea Arhitectur─â pentru proiectul men╚Ťionat mai sus, v─â ├«naint─âm propunerea noastr─â

de valorificare a descoperirilor arheologice, realizate cu ocazia săpăturilor din cadrul șantierului de amenajare.

├Än urma sondajelor arheologice de pe suprafa╚Ťa Parcului Caragiale s-a identificat traseul zidului medieval, suprapus

peste traseul zidului roman. Dată fiind însemnătatea acestor descoperiri, starea fizică bună a zidului și faptul că traseul

acestuia nu interfereaz─â cu amenaj─ârile ini╚Ťiale ale parcului ╚Öi nici cu vegeta╚Ťia arboricol─â existent─â, propunem

urm─âtoarele:

Valorificarea ├«ntregului traseu al zidului, prin expunerea sa la suprafa╚Ť─â ╚Öi integrarea acestuia ├«n amenaj─ârile

ini╚Ťiale ale parcului. ├Än acest sens se vor impune lucr─âri de decopertare ale straturilor vegetale ╚Öi o s─âp─âtur─â de

cca. 1 m ad├óncime ╚Öi 3 m l─â╚Ťime pe toat─â lungimea traseului zidului;

în aer liber a descoperirilor arheologice;

zidului;

facilitarea accesibilit─â╚Ťii pietonale pe direc╚Ťia nord-sud a parcului;

protejate cu delimit─âri din structur─â metalic─â ╚Öi balustrade pentru siguran╚Ťa ├«n exploatare.

Pentru explicitarea de principiu a acestor propuneri vă atașăm Anexa 1

V─â rug─âm s─â ne transmite╚Ťi un punct de vedere cu privire la propunerile de mai sus.

Cu stim─â,

dr. arh. Octav Silviu Olănescu și dr. arh. Vlad Sebastian Rusu

Data: 28.05.2025