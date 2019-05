14 trupe din 10 țări (Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Serbia, Cehia, Ungaria, Bulgaria și Israel) vor urca pe scena Concursului Internațional Jazz in the Park, care va avea loc în 3-5 mai 2019, în Iulius Parc.

Juriul internațional care va desemna trupele câștigătoare este format din Ștefan Vannai – membru onorific, coordonatorul festivalului studențesc Jazz Napocensis, Peter Dimitriov – directorul festivalului A to Jazz (Bulgaria), Mihai Moldoveanu – bassistul trupei Jazzybit, George Durbălău – podcaster, ex-redactor șef revista Sunete, Răzvan Scurt – director artistic Smida Jazz Festival și Horea Marc – stage managerul festivalului Jazz in the Park.

Sâmbătă, 4 mai

Secțiunea Open Air – Iulius Parc

16:20 Ikigai Collective

17:00 Gypsy Jazz Trio Belgrade

17:40 MING

18:20 Ehud Ettun Trio

19:00 Project „Connections”

19:40 Szabó / Turcerová /Maceček

20:20 Grace Kim & The Skittles

21:45 Invitați Speciali: Essential Notes

Secțiunea de Club – SubForm

20:00 Lost in 13

20:50 Grey Paris

21:40 Aleksandra Kutrzepa

Quartet

22:30 Fraktale

Duminică, 5 mai

Secțiunea Open Air – Iulius Parc

16.20 Aleksandra KutrzepaQuartet

17:00 Lost in 13

17:40 In Trio

18:20 Grey Paris

19:00 Sebestyén Patrik Quintet

19:40 Jakub Paulski Trio

20:20 Fraktale

21:00 Jean-Paul Estiévenart

21:40 Gala de premiere

21:55 Invitați Speciali: JazzyBit

Premiile care se vor acorda în acest an trupelor câștigătoare sunt în valoare de 10.000 euro și constau în bani, echipamente audio sau muzicale, concerte plătite și promovare media. De asemenea, trupa care va câștiga premiul I va avea oportunitatea de a cânta în acest an pe scena festivalului Jazz in the Park (4-7 iulie 2019). Accesul la concerte este liber.