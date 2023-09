Firma fostului premier al României Victor Ponta se numește Vp Projects Advisers S.R.L. și, potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului, a avut o cifră de afaceri pe anii 2021 și 2022 în valoare de circa 1,3 milioane de euro. Profitul net al firmei se ridică la peste 1 milion de euro. Fostul premier, astăzi consilier onorific al premierului Ciolacu, susține că nu a avut și nu are afaceri cu nici o instituție publică sau companie cu capital de stat din România.

“Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, spunea în urmă cu un an Victor Ponta pentru Digi24.ro.

Întrebat după numirea sa în funcția de consilier onorific la guvern, despre posibilul conflict de interese, Victor Ponta explică pentru Digi24.ro că nu are beneficii materiale de la guvern. “Cum adică? Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat. Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat, sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că NU – nu am și nu am avut”, susține Victor Ponta.

Victor Ponta a fost întrebat și dacă va beneficia, în calitatea sa de consilier onorific, de un birou la Palatul Victoria. “Nu încă. Probabil o să dea. Nu mor eu de asta”, a spus fostul premier.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma VP Projects Advisers SRL, înființată în anul 2021, a încheiat anul 2022 cu un profit net de 5.195.955 lei pe anii 2021 și 2022. Asta înseamnă un profit de peste 1 milion de euro. Cifra de afaceri pe anii 2021 și 2022 a fost de circa 1,3 milioane de euro. VP Projects Advisers SRL a declarat 3 angajați în anul 2021 și 7 angajați în anul 2022. Unul dintre aceștia este Adrian Botîlcă, consilier local la Primăria Sectorului 3, care publică în declarația sa de avere din iunie 2023 venituri anuale de la firma VP Projects Advisers SRL în valoare de 14.628 lei (aproape 3000 de euro). Adrian Botîlcă este și unul dintre colegii de partid ai lui Victor Ponta, el fiind secretar general al organizației de Tineret a Pro România.

Cu ce se ocupă firma lui Ponta

Pe website-ul firmei sale, Victor Ponta explică în detaliu care sunt serviciile pe care le oferă clienților săi. Între acestea: Harta și construirea alianțelor cu părțile interesate Facilitarea participării active a factorilor de decizie relevanți și a organizațiilor de conducere în beneficiul intereselor publice.Gestionarea crizelor și a reputației. Oferirea de sfaturi și îndrumări strategice prin diverse scenarii.