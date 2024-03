Vrei sa avansezi in cariera, insa ai constatat ca abilitatile de comunicare in engleza sunt un impediment in calea atingerii obiectivelor profesionale? Inscrie-te la cursuri de pregatire pentru examene Cambridge si vei impresiona in orice situatie prin exprimarea elevata si acuratetea pronuntiei. Aceasta limba straina, atat de utilizata in domeniul business, poate fi oricand o rampa de lansare pentru tine in plan profesional si academic. Prin intermediul acesteia, ai posibilitatea sa obtii mai usor un job remunerat excelent sau burse de studiu importante pentru cariera viitoare.

Modulele de pregatire vizeaza dezvoltarea abilitatilor lingvistice la un nivel avansat, care sa iti permita sa te descurci independent in orice situatie, fara a mai fi nevoie sa apelezi la ajutorul celorlalti pentru a traduce sau a intermedia o conversatie. Iata care sunt etapele pe care le vei parcurge in cadrul acestor cursuri si cum vor favoriza marea schimbare din cariera ta!

Exprimare fluenta, lexic si structuri gramaticale

Tematicile unor cursuri engleza Cambridge din cadrul Flying Colours se axeaza in primul rand pe diversificarea vocabularului, stapanirea structurilor gramaticale si cizelarea abilitatilor de vorbire, scriere, citire si ascultare. Notiunile dobandite vor contribui la consolidarea unui bagaj bogat de cunostinte si la obtinerea unor rezultate notabile in orice context, la scoala, la examene, la locul de munca, la intalnirile de afaceri, in cadrul interviurilor sau in calatorii.

Fluenta in comunicare si accesarea cu usurinta a unei plaje extinse de cuvinte vor face deseori diferenta dintre tine si potentialii concurenti pe care ii vei intalni la un moment dat, evidentiindu-te mai repede in fata acestora. Abilitatile lingvistice vor fi astfel un atu pentru tine, prin care te vei putea face remarcat oriunde ai fi. Partenerii de afaceri, colegii de peste hotare, profesorii sau superiorii tai vor fi impresionati atunci cand iti vei exprima opiniile in aceasta limba intr-un mod cursiv, dand dovada de profesionalism.

cursuri engleza Cambridge

Familiarizarea cu formatul de examinare Cambridge

Modulele de cursuri de pregatire pentru examene Cambridge te vor familiariza in egala masura si cu structura examenelor aferente, folosind manuale si materiale specifice. Exercitiile practice, tehnicile predate de profesori si indicatiile valoroase privitoare la rezolvarea probelor te vor scapa de trac, putand face fata cu mai mult calm oricarui task.

Sustinerea unor pretestari cu materiale oficiale si parcurgerea a cel putin 6 teste corespunzatoare nivelului tau te vor ajuta sa te imprietenesti cu formatul specific al acestor examene si vor contribui in mod direct la obtinerea unui punctaj impresionant.

Evaluarea initiala

Pentru ca pregatirea ta sa fie personalizata, inainte de inceperea unor cursuri de pregatire pentru examene Cambridge, vei sustine o proba de evaluare prin care se vor decide exact modulele de care ai nevoie pentru a progresa. Trecerea de la un nivel la altul o vei putea face in aproximativ 2 ani, timp in care te vei pregati asiduu pentru sustinerea probelor impuse.

Certificarile Cambridge sunt recunoscute de peste 15.000 de institutii si universitati din lumea intreaga, ceea ce iti ofera acces la un sistem educational de top. De asemenea, promovarea cu succes a examenelor ajuta si la echivalarea probei de engleza pentru clasa a V-a Intensiv Engleza (YLE Movers si Flyers), clasa a IX-a Bilingv Engleza (KET, PET) si Bacalaureat (PET, FCE, CAE). Inscrie-te, asadar, la programele de cursuri de pregatire pentru examene Cambridge si inlatura obstacolele puse de carentele lingvistice! Atinge-ti obiectivele stabilite, fara a te mai lovi de piedicile puse de lipsa competentelor in limba engleza!