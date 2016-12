Live UPDATE Conferinta Traian Basescu la Parlamentul Romaniei. PMP Cluj prezent la eveniment

UPDATE 2> Fostul Presedinte al Romaniei vorbeste despre basarabeni

Unii cetateni si-au pierdut acest drept fara voia lor. Basarabenii si-au pierdut in trecut indentitatea de apartenenta la Romania fara voia lor. Acestia pot acum sa obtina cetatenia romana, pana la rudele de gradul 4 daca au avut stramosii lor cetatenie romana pana in 1940. Daca in 2004 statul a acordat doar patru cetatenii pentru acestea, ca urmare a introducerii acestei legi, avem 550 de mii de moldoveni ce si-au dobandit acest drept. Pana in 2009 Romania a acordat doar 130 de burse pentru moldoveni, dupa numarul a crescut pana la 5000 pentru tinerii din liceele din Romanaia. In plin ciclu de invatamant de 4 ani avem 20.000 de tineri din Moldova ce studiaza in Romania si care dupa absolvire pot cere cetatenia si o obtin imediat.

La alegerile din Moldova am observat ca populatia a imartit votul in doua: 48% din populatia Rpublicii Moldova a votat pentru drumul spre Europa. Daca vom continua cu demersurile noastre, in 5-6 ani acolo va exista o majoritate puternica ce va cere unificarea statului cu Romania. Tot atunci cred ca va fi un vot in Parlamentul de la Chisinau unde se va cere aceasta unificare.

UPDATE> Discurs Traian Basescu> PMP Vrea unificarea Romaniei cu Republica Moldova/ Strategie

„Acesta conferinta am organizat-o datorita faptului ca multi dintre reprezentantii PMP mi-au ceurt sa fiu prezent in campania lor. Astfel pentru o organizare mai eficienta am stabilit o intalnire generala cu reprezentantii massmedia din toata tara.

In primul rand am reusit sa convingem viitorul Parlament asupra obiectivului principal la nivelul Romaniei. La cotroceni s-a strans un grup de mare valoare care sa depisteze urmatorul obiectiv de tara. Acest obiectiv trebuie stabilit de cei ales si nu de salariatii institutiilor. acestia trebuie chemati pe urma sa iti dea caile prin care sa iti realizezi obectivul. Noi ne-am asumat un obiectiv de tara ce a primit 1200 de voturi pentru , fara voturi impotriva sau obtineri. acesta este unificarea Romaniei cu Republica Moldova. E un obiectiv ce reprezinta o necesitate istorica. La fel cum condamnarea comunismului si declararea lui ca un regim imorral, si acest obiectiv trebuie sa devina un lucru ce transforma Romania in procesul ei de democratizare: Unificarea Tarii.

In presa locala cat si in cea centrala exista dezbateri pe acest subiect. Unii spun ca nu vor rusii, americanii sau francezii. Noi spunem ca se poate, dat fiind sirul evenimentelor derulate in Europa in ultimii 20 de ani. Reuinificarea se poate face in baza actului de la helsinki din 1985 prin articolul 1 din acest act.

Acest document vizeaza garanatarea pacii pe teritoriul Europei si totodata schimbarea frontierelor statelor dupa al doilea Razboi Mondial. Acolo se vorbeste despre cum nu se pot modifica granite prin forta dar se pot modifica prin acorduri politice. Aici avem exemple de aplicare a actului> Germania s-a reunificat in baza articolului respectiv. ”

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a concovat la Parlamentul Romaniei candidatii PMP, la Camera Deputatilor si Senat, din toate colturile tarii.

Astfel ca Rares Rusu, fostul consilier judetean ce acum ocupa pozitia intai pe listele PMP Cluj pentru Camera Deputatilor, a participat si el la conferinta sustinuta Basescu.

„Am fost convocati toti presedintii de organizatii la acest eveniment. Campania electorala deja a inceput de trei saptamani iar, acest eveniment nu face decat sa confirme faptul ca PMP isi continua planul electoral si isi asuma platforma deja prezentata in teritoriu, si isi doreste sa dea primul ministru al Romaniei, in persoana lui Traian Basescu ” declara Rares Rusu.

Conform surselor, Traian Basescu va vorbi si despre victoria obtinuta in instanta in ceea ce priveste contestarea fuziunii UNPR in PMP dar si totodata aproximarea unor scoruri realizabile la nivel de regiune.