Mihai Goțiu acuzat că murdărește USR Cluj: ”Încetează! Nu ne murdări bunele intenții cu obsesiile tale!”

O fotografie în care Mihai Goțiu, candidatul USR la Senat în Cluj este prezentat dormind beat lângă un pet de bere în Vama Veche face ocolul internetului și stârnește o mulțime de discuții. În urma acestora, pe mail-ul redacției, am primit următoarea scrisoare.

”Stimati jurnalisti,

Aceste cuvinte, pe care le-am dori publicate de dumneavoastra, tocmai pentru ca aici, in interiorul USR Cluj, jurnalistii sunt considerati dusmani, sunt cuvinte pe care le adresam public colegilor nostri.

Presa nu are cum sa fie dusmanul USR Cluj si niciun jurnalist sau clujean nu trebuie sa fie considerat astfel. Ce se intampla in partidul nostru in aceste zile este gresit.

Intreaga presa locala clujeana ne desfiinteaza. Intreaga presa nationala ne desfiinteaza. Si, desi mai multi ne spun ca am baut prea mult (din cupa orgoliului), noi nu vrem sa mergem la culcare (si sa meditam).

Azi, USR Cluj este folosit ca stindard impotriva presei de catre Mihai Gotiu care murdareste acest partid cu luptele sale personale duse in anii trecuti.

Mihai Gotiu, inceteaza! Nu ne murdari bunele intentii cu obsesiile tale! USR Cluj nu este despre Rosia Montana, nici despre luptele cu presa romaneasca! USR Cluj este un fenomen, un fenomen curat, o miscare compusa din oameni simpli si motivati, care detesta scandalurile si controversele!

Ai transformat USR Cluj intr-un esafod pe care ucizi zi de zi fiecare buna intentie a celor ce au muncit aici sa stranga 26 000 de semnaturi! USR Cluj este astazi numai despre tine, la partid trebuie sa vorbim numai despre cat de cianuristi sunt Cosmina Fernoaga, Liviu Alexa, Victor Lungu, Paul Niculescu, Sebastian Ghita, Silviu Manastire, de parca treaba noastra ar fi sa ne razboim cu colegii tai de breasla!

Cine conduce, Nicusor Dan, USR Cluj? Levente Elek sau Mihai Gotiu? In loc sa informam alegatorii despre proiectele USR Cluj si ale candidatilor nostri, partidul nostru foloseste newsletter-ul pentru a-i bombarda pe sustinatori cu smiorcaielile lui Gotiu despre cum o sa ii dea el in judecata pe toti ziaristii din tara asta! Gotiu a confiscat USR Cluj si asta nu ne convine!

Dispretul pe care acest domn, Mihai Gotiu, culmea ziarist, il are pentru propria sa breasla, ne-a dus in stare de razboi cu presa locala! Cand noi aveam nevoie de presa locala! Ba chiar am fi putut beneficia de ajutor gratuit in campanie de la presa locala! De ce nu avem o strategie de media la Cluj? De ce nu avem bannere ca si alte partide in presa locala? De ce USR Cluj nu a organizat intalniri cu sefii redactiilor din Cluj, de ce nu am mers peste ei acolo, sa le aratam prin discutii civilizate ce vrem sa facem la Cluj si sa le cerem ajutorul?

Raul e deja facut. USR Cluj a fost murdarit deja de ideea ca suntem un instrument politic de lupta impotriva proiectului de la Rosia Montana. Pe cand noi suntem mult mai mult si cu totul altceva. Sau cel putin asa credeam pana la aparitia acestui domn Mihai Gotiu care, cu ajutorul lui Elek Levente, cel ce a aranjat alegerile in acea seara blestemata, a transformat USR Cluj in aceeasi mizerie ca PNL sau PSD.

Doi naivi care au transpirat pentru o Idee”.

