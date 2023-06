Primăria Comunei Țaga plătește 70 de euro/oră pentru serviciile de asistență juridică oferite de avocata Mihaela Chiș. În ultimii trei ani calendaristici, instituția publică a virat în conturile cabinetului de avocatură nu mai puțin de 61.169 de lei. Potrivit primarului comunei Țaga, Romulus Mîrza, contractul de asistență juridică nu a fost încheiat întâmplător cu avocata Mihaela Chiș. Acesta a declarat pentru Gazeta de Cluj că a decis să o angajeze pentru că o cunoaște de când era mică, fără să organizeze o dezbatere în Consiliul Local în acest sens.

Primăria Comunei Țaga a încheiat, la data de 11 februarie 2020, un contract de asistență juridică cu Cabinetul Individual de Avocatură Chiș Adina Mihaela. Potrivit documentului, la acel moment a fost stabilit un onorariu orar în cuantum de 50 de euro/oră. Doi ani mai târziu, la data de 10 februarie 2022, a fost încheiat un act adițional prin care era modificat de la 50 la 70 de euro/oră, fiind stipulat faptul că, la începutul fiecărui an calendaristic, onorariul stabilit va fi majorat cu suma de 20 euro. Mai mult, în cuprinsul actului adițional se menționează că se va percepe un onorariu de succes, în cuantum de 20%, dacă valoarea obiectului va fi mai mare de 5.000 lei.

Onorariul, majorat la începutul fiecărui an cu 20 de euro

,,(1) Onorariul este alcătuit dintr-un onorariu orar, în cuantum de 70 euro/oră. La începutul fiecărui an calendaristic, onorariul fix stabilit va fi majorat, în mod progresiv, cu suma de 20 euro.

(2) De asemenea, se va percepe un onorariu de succes, în cuantum de 20%, în cazul în care valoarea obiectului, individualizat prin împuternicirea avocațială va fi mai mare de 5.000 lei. Prin succes se înţelege obținerea unei soluții avantajoase pentru client, prin valorificarea în tot sau în parte a pretenției/solicitării formulate de către acesta, fără ca valoarea soluției obținute să fie condiționate de plafonul/limita de 5.000 lei.

(3) După atingerea plafonului anual de TVA, onorariului stabilit i se va adăuga TVA.”, se arată în cuprinsul actului adițional încheiat la contractul de asistență juridică.

Primăria Țaga a plătit peste 61.000 de lei pentru serviciile de asistență juridică ale avocatei Chiș

Reporterii Gazeta de Cluj au trimis Primăriei Țaga o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care am cerut să ni se comunice ce sume s-au plătit în baza contractelor de asistență juridică încheiate. Cu toate că nu am solicitat să ni se comunice câți bani au fost recuperați din procesele câștigate, cu titlu de cheltuieli de judecată, Primăria Țaga a decis să îndulcească puțin răspunsul și să ne comunice și acest aspect, de parcă sumele respective nu ar fi ajuns tot în conturile avocatei Mihaela Chiș.

„În anul 2020, am avut cheltuieli de 2421,20 lei conform fisei de cont anexat. Anul 2021 – am realizat cheltuieli 23.339,80 lei și am recuperat cheltuieli de judecată în sumă de 10537 lei din procesele câștigate. Anul 2022 – am avut cheltuieli în sumă de 27850,96 lei recuperând 12518 lei din procesele câștigate. Anul 2023 – am cheltuit pâna la data prezentei 7557,29 lei și 2639 lei cheltuieli recuperate.”, se arată în răspunsul comunicat de Primăria Țaga.

Romulus Mîrza: Am avut niște probleme cu anumite firme care au închiriat terenuri

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, liberalul Romulus Mîrza, care ocupă scaunul de primar al comunei Țaga încă din anul 2004, a declarat că a apelat la serviciile de asistență juridică ale Mihaelei Chiș pentru că a avut mai multe probleme cu firma care administrează ferma de bizoni din localitate.

„Am avut niște probleme mai vechi cu anumite firme care au avut terenuri închiriate în localitate, care nu și-au plătit chiria și nu puteam să-i scoatem afară. Până la urmă am recuperat prejudiciul. A fost făcută plata și pentru pășunile respective. De fapt, era firma aceea cu bizonii, care a făcut probleme peste tot, dar am recuperat banii de la ei. Procesele au fost soluționate favorabil pentru Primăria Țaga. Încă mai avem niște procese pe rol din 2009-2010, de asta am apelat la un avocat. Altfel, nu aș fi apelat la asistență juridică pentru că noi ne descurcăm.”, a declarat Romulus Mârza.

Mihaela Chiș a ajuns să reprezinte Comuna Țaga, pentru că primarul o cunoștea de mică

Întrebat cum a decis să încheie un contract de asistență juridică cu Mihaela Chiș și dacă au avut loc mai multe propuneri sau dezbateri pe această temă în Consiliul Local, primarul Romulus Mîrza a declarat că nu s-a organizat nimic, afirmând că o cunoaște pe Mihaela Chiș „de când era mică”.

„Nu s-a organizat nimic. Pe avocata Mihaela Chiș o cunosc de când era mică. Ea locuia în Fizeșu Gherlii, în apropiere de Țaga. Dânsa face un raport de activitate în fiecare lună dacă are activitate și în baza acestui raport se emite o factură.”, a declarat Romulus Mîrza.

Contactată de reporterii Gazeta de Cluj, avocata Mihaela Chiș a transmis că dorește să ofere un punct de vedere în legătură cu declarația făcută de primarul Romulus Mîrza, potrivit căreia a angajat-o pentru că o cunoștea de când era mică, însă ne-a rugat să o sunăm într-o altă zi.

În urma acestei discuții, primarul din Țaga a dorit să aducă câteva lămuriri privind angajarea acesteia. Cel mai probabil, la îndrumarea Mihaelei Chiș, edilul a transmis că s-a referit la faptul că i-a cunoscut activitatea în momentul în care a ales-o să reprezinte interesele comunei. Cu toate acestea, Romulus Mîrza a declarat că nu-și mai amintește dacă a avut loc o dezbatere privind alegerea unui avocat în Consiliul Local și nici nu este sigur dacă a fost adoptată o hotărâre în acest sens.

Mîrza: „No, mai greșesc și juriștii ăștia din primării. Ce să faci?”

Mai mult, referitor la prevederea din actul adițional încheiat în anul 2022 care stabilea o majorare a tarifului cu 20 de euro/oră la în fiecare an, acesta a afirmat că este o eroare a juristului din cadrul Primăriei Țaga.

„Tariful nu a fost majorat. A rămas același onorariu. Nu a mai fost încheiat alt act adițional la contract. Nu știu dacă scrie că se majorează cu 20 de euro, pentru că nu am documentul în față. În mod normal trebuia să scrie că onorariul se majorează odată cu rata inflației. No, mai greșesc și juriștii ăștia din primării. Ce să faci? Nici nu e voie așa ceva. E o eroare. Tariful nu a fost și nu va fi majorat.

Sper că ați înțeles ce am spus vizavi de alegerea Mihaelei Chiș. Am ales-o pentru că are performanțe în domeniu. Există o Hotărâre a Consiliului Local de atunci. N-aș putea să vă spun ce a fost în anul 2020. Sunt trei ani de zile. Nu mai știu ce a fost atunci. La câte probleme sunt într-o primărie nu mai poți să ții minte ce se întâmplă de la o lună la alta, darămite după trei ani. Nu mai știu exact cum a fost dar știu că este o hotărâre sau cred că este o hotărâre. Faptul că îi cunosc activitatea Mihaelei Chiș este pentru că o cunosc de când era domnișoară. Asta era ideea.”, a conchis Romulus Mîrza.