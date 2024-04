Candidatul AUR, Călin Cozma, la funcția de primar al Municipiului Cluj-Napoca susține într-un interviu că este potrivit să conducă orașul din cauza calităților de lider pe care le are și pentru că formațiunea pe care o reprezintă este singurul partid nemânjit din politica românească.

Rep: Ce v-a făcut să alegeți partidul AUR pentru care veți candida la Primăria Cluj-Napoca?

Consider ca AUR este singurul partid nemanjit din politica românească. Singurul partid, care își dorește bunăstare pentru fiecare cetățean român, indiferent unde traieste acesta!

Rep: Care sunt principalele dumneavoastră calități în această competiție?

Experiența vastă și diversificată în domeniul managerial, patronal și cultural mă pregătește în mod excepțional pentru a îndeplini cu succes rolul de primar. Iată cum această experiență poate fi un atu semnificativ în exercitarea funcției de primar:

Abilități de lider:

Cu o carieră îndelungată în funcții de conducere, am expertiză în motivarea și coordonarea echipelor. Aceste abilități vor fi esențiale în administrarea eficientă a unei echipe de funcționari publici și în mobilizarea resurselor pentru a aborda provocările comunității.

Gestionarea resurselor: Experiența mea în administrarea și dezvoltarea companiilor și organizațiilor patronale mă pregătește pentru a gestiona eficient bugetul și resursele financiare ale administrației locale. În plus, capacitatea de a identifica oportunități de investiții și de a obține profit poate contribui la dezvoltarea economică a comunității.

Negociere și reprezentare:

În calitate de președinte al unei organizații patronale, am avut oportunitatea de a negocia cu autoritățile și instituțiile publice în numele membrilor. Această experiență mă va ajuta să reprezint eficient interesele comunității în fața autorităților locale și regionale.

Networking și colaborare:

Ca director consultant în domeniul networking-ului de afaceri, am construit și menținut relații solide în cadrul comunității de afaceri. Aceste conexiuni pot fi utile în stabilirea parteneriatelor și a colaborărilor pentru proiectele de dezvoltare locală.

Experiență în managementul culturii și artei:

Experiența mea în domeniul cultural și artistic poate fi un avantaj în promovarea patrimoniului cultural local și a turismului. În calitate de primar, pot promova evenimente culturale și susține comunitatea artistică locală pentru a îmbogăți viața culturală a orașului.

În ansamblu, experiența vastă și competențele dobândite de-a lungul unei cariere bogate mă pregătesc să ofer un leadership puternic, orientat către rezultate pe nevoile comunității în exercitarea funcției de primar.

Rep: Dacă veți fi ales primar, care sunt primele cinci măsuri pe care le veți implementa?

a.Refacere de URGENTA a PUG si digitalizarea acestuia, în așa fel încât Autorizațiile de construcții să poată fi eliberate în cel mult 30 de zile. b. Construirea unui Palat Administrativ la periferie. Partea birocratica a administratie nu v-a mai aglomera centrul clujului. Reducerea costurilor administrative la 50%. Gratuitate pe transportul în comun, pentru toți clujenii. Dublarea numărului de parcari, prin construirea de parkinguri pericentrale, la periferie, dar si in cartiere.

Dezvoltarea centrelor de preventie medicala in cartiere. Managementul cultural pentru pietonalele centrale.

Înființarea de urgență a Organizației de Management al destinației (OMD) pentru dezvoltarea turismului în Cluj-Napoca.

Rep: Care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină cetățenii municipiului Cluj-Napoca?

Cred ca sunt multe probleme pe care le au clujenii. Avem probleme cu traficul, cu infrastructura, cu dezvoltarea culturala a copiilor in scoli, lipsa scolilor si a gradinitelor din cartierele noi construita, dar cel mai mult cred ca avem probleme cu sărăcia…

Trăim într-un oraș în care avem cele mai mari prețuri și cetățeni care câștigă minimul pe economie. Cum sa traiasca un om cu 3500 de lei pe lună, cand cea mai ieftină chirie începe de la 2000 de lei…???

Rep: Cum le veți rezolva?

Aici avem de muncit! Rezolvarea vine în primul rand din deblocarea procesului de autorizare a construcțiilor. În acest moment ele se lungesc enorm, deoarece se dorește să fie cererea mai mare decât oferta!!! În acest fel prețurile rămân foarte mari.

Dacă dezvoltăm suficiente locuințe, prețurile lor vor fi decente, la fel a chiriilor.

Dezvoltarea produselor locale și sustinerea antreprenorilor locali. De exemplu, dacă am cumpara produse locale pentru școli, mă refer la cornul și laptele, la mere pentru școli, am băga bugete mari în economia locală și am dezvolta antreprenoriatul românesc. Debirocratizarea și digitalizarea, ar crea încredere și predictibilitate pentru orice investitor. Dezvoltarea infrastructurii este și ea absolut necesară!

Rep: Cum vedeți Clujul peste 4 ani și cum în vedeți peste 20 de ani?

Peste 4 ani văd un Cluj liniștit. Cu proiecte culturale multiple. Cu artă stradală de toate felurile pe toate pietonalele. Cu un trafic rarefiat în centru. Cu Clujeni Fericiti, cu zâmbetul pe buze.

Peste 20 de ani îl văd cel mai dezvoltat oraș European!

Rep: Care sunt domeniile în care Primăria Cluj-Napoca ar trebui să investească pentru a crește nivelul de trai al clujenilor și a face orașul cât mai atractiv pentru investitorii din afara orașului?

În primul rând, primăria trebuie să se restructureze și să se debirocratizeze!!!!

Birocrația este principala cauză de alungare a investitorilor!! Principalul obiectiv este :CETĂȚEANUL! Dacă punem pe primul loc Clujeanul, vom dezvolta o Urbe sănătoasă, construită pe încredere!