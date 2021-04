Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, nu a reușit pe toată perioada mandatului să scape de scandaluri și controverse. Acesta a fost criticat și de cercul politic din Cluj pentru anumite alegeri pe care le-a făcut. Miercuri, 14 aprilie, Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru al Sănătății. Însă Clujul pare să fi jucat un rol important în decizia de revocare a lui Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și-a început mandatul pe acest post după ce coaliția de guvernare care s-a format după alegerile parlamentare din toamna anului 2020. Însă aceasta nu este singura lui întâlnire pe post de ministru. Acesta a mai fost ministrul Sănătății după tragedia de la Colectiv, unde a venit în locul actualului deputat clujean PSD, Patriciu Achimaș, care a fost ministrul Sănătății la momentul producerii incendiului din clubul Colectiv, și care este în momentul de față deputatul PSD de Cluj.

Controversele din jurul fostului ministru

Actualul Ministru al Sănătății a intrat, aproximativ de la începutul mandatului său, în diverse controverse. Nu vom intra foarte mult în detalii, deoarece sunt deja foarte cunoscute diversele scăpări/greșeli ale fostului ministru al Sănătății.

Au existat speculații asupra existenței diplomei lui de licență, deoarece acesta primise de la universitatea la care a studiat din Viena o diplomă doar de master, nu și de licență.

Acesta fost surprins fără mască în palatul parlamentului. Scuza lui a fost că era singur pe hol, dar după a solicitat să fie amendat pentru scăparea sa.

A fost surprins, din nou, fără mască înainte de o conferință de presă unde a și spus: ”Să nu mă vadă ăștia fără mască”.

Aceste controverse, plus situația spitalelor și incidentele petrecute în ele, plus acuzația adusă de premier că nu a mărit numărul de paturi de ATI din România, plus acuzația că lucra individual și de capul lui fără să se sfătuiască cu nimeni egalează o reputație care nu l-a ajutat deloc pe Voiculescu să rămână la putere.

Relația dintre Cluj și Ministrul Sănătății

Politicienii clujeni din PNL sunt acuzați de membrii ai USR-ului că și-au pus pata pe Voiculescu pentru schimbările făcute în sistemul sanitar din județ, fără a discuta cu ei în prealabil.

De-a lungul ultimelor luni au existat diverse neînțelegeri între oficiali ai Clujului și Vlad Voiculescu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a fost extrem de deranjat de alegerea lui Vlad Voiculescu de a-l demite pe Petru Șușcă din poziția de manager al Spitalului Județean de Urgență Cluj, și numirea Claudiei Gherman în locul acestuia.

Președintele CJ s-a arătat mai supărat pe faptul că Voiculescu nu s-a consultat cu autoritățile locale în legătură cu această alegere.

”Problema e că ministrul Sănătății nu s-a interesat la autoritățile locale în schimbarea managerului la Spitalul Județean Cluj. Aici nu vorbesc de persoana mea, Alin Tișe, ci de o instituție. Nici nu știu cine e (n.r.: noul manager), probabil că e competent. Acei oameni o să vină să finanțăm acel spital. Aceste spitale trebuie finanțate. Ori dacă tu, în calitate de ministru, nu te interesezi riști să ai o problemă. Fără finanțarea acestor spitale de la CJ sau primărie intră în faliment. Vine un ministru, își umflă mușchii, crede că schimbând persoane se schimbă tot”, a spus Alin Tișe, la Ziua de Cluj Live.

Însă Tișe nu a fost singurul ”Măreț” al Clujui care i-a adus critici fostului ministru Vlad Voiculescu pe perioada mandatului său la Ministerul Sănătății. Și primarul Emil Boc l-a criticat pe Voiculescu pentru modalitatea sa de a stabilii centrele de vaccinare, punând fiecare regiune la plată.

Edilul oraşului Cluj-Napoca a spus că ministrul Sănătăţii ar trebui probabil să răspundă la întrebarea de ce a semnat şi avizat o ordonanţă de urgenţă care nu respectă o hotărâre în vigoare a Guvernului şi anume care prevede că finanţarea pentru astfel de cheltuieli legate de vaccinare sunt suportate din bugetul de stat.

„Probabil că ministrul Sănătăţii ar trebui să răspundă la întrebarea de ce a semnat o ordonanţă de urgenţă care nu respectă o hotărâre în vigoare a Guvernului României. Aceste cheltuieli vor fi suportate de la bugetul central şi această prevedere se va regăsi în această OUG. Cerem ca pe viitor orice ministru al României care îşi pune semnătura pe un act normativ să ţină cont de toate hotărârile în vigoare. Cerem Guvernului şi tuturor miniştrilor ca niciodată niciun fel de alocare să se facă fără consultarea administraţiei locale. Nu avem nimic personal nici cu Guvernul, nici cu ministrul Sănătăţii. Dorim doar să fim respectaţi ca parteneri în implementarea unor lucruri de calitate”, a completat Boc, potrivit Hotnews.

Radu Moisin (PNL): ”Demiterea domnului Voiculescu este necesară”

Deputatul PNL de Cluj, Radu Moisin, și-a exprimat opinia față de actualul Ministru al Sănătății pe o pagină de socializare, unde a specificat că demiterea acestuia este un act necesar pentru a salva viețile oamenilor.

”Demisia/demiterea domnului Voiculescu este necesară pentru salvarea de vieți!

Au trecut 24 de ore de la începutul evacuării forțate a pacienților din Spitalul Foișor din București.

…Solicitarea mea nu are nicio legătură cu partidul din care provine domnul Voiculescu. Am fost printre primii candidați PNL din țară care au spus, înainte de începutul campaniei, că prefer o alianță de guvernare cu USR PLUS, chiar dacă PNL ia un scor mult mai mare. Logica era să preluăm ce e mai bun de la amândouă formațiunile și să schimbăm România în bine. Am rămas adeptul aceleiași idei, cunosc foarte mulți oameni competenți și puși pe lucruri bune în această formațiune.

Aceasta nu este doar o solicitare publică, pentru că am transmis același mesaj și conducerii centrale a PNL.

Acesta nu este un atac politic, ci ultimul semnal de alarmă ca să mai salvăm ce se poate din Sănătate! Așa nu se mai poate!” este mesajul transmis de către deputatul clujean PNL pe pagina sa oficială de Facebook.

Molnar Radu (USR): ”Vlad Voiculescu este acuzat pe nedrept”

Deputatul USR de Cluj, Molnar Radu, a venit în apărarea fostului ministru, declarând că Boc și PNL îl toacă mărunt pe Voiculescu după ce acesta a ales să-l demită pe Petru Șușcă din funcția de manager a spitalului de Urgență.

”În urma evenimentelor recente, s-au căutat vinovați pentru situația dezastruoasă a sanatatii din România. După cum e și normal, ei trebuie identificați si trasi la raspundere. Dar printre cei menționați se afla și Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, care din perspectiva mea, este acuzat pe nedrept.

Numai ca la fel de important pentru sănătatea populației pe termen lung, este reforma începută de Vlad. Iar primul pas sunt concursurile pe bune de la CNAS. Se va intampla si acolo, ce s-a petrecut la Cluj. Oamenii neprofesioniști sau pilele de partid vor dispărea!

Dar de cand l-a dat afara pe directorul Spitalului Clinic de Urgență Cluj-Napoca, Boc și PNL l-au ochit pe Vlad și îl toacă mărunt pe la televiziuni. Îi pun în cârcă chiar si eșecurile vaccinării, proces care nici măcar nu e în sarcina Ministerului Sanatatii! Iar restul adversarilor politici fac la fel. Întregul asalt mediatic asupra lui nu este altceva decat o mișcare de rezistență a unui organism bolnav care luptă cu tratamentul.

Dar tocmai de aceea am încredere că Vlad este persoana potrivită pentru acest minister și îl susțin cu toată puterea!”

Specificăm că declarația anterioară a deputatului USR a fost dată înainte de anunțarea revocării lui Vlad Voiculescu.

Întrebat din nou, ce părere are despre decizia finală a premierului Florin Cîțu de a-l demite pe Voiculescu, acesta a susținut că revocarea acestuia se pregătește de luni de zile, iar momentul 0 a fost la Cluj.

”De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune. Demiterea ministrului Sănătății este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîţu.

Un fapt care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional.

De fapt, adevăratul motiv pentru care este forțată plecarea lui Vlad Voiculescu acum este tocmai reforma reală! Gesturile de curaj precum concursurile de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dezvaluirea centrelor de vaccinare dedicate celor privilegiați, raportarea numerelor reale ale infectării, desecretizarea contractelor și a documentelor prin care se află cine a făcut bani grei în plină pandemie sunt cele care schimbă sistemul.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru. Iar înlocuitorul lui Vlad Voiculescu va duce mai departe reformele începute, indiferent de numele său. Pentru că va fi tot un ministru USR PLUS!

Înlăturarea lui Vlad se pregateste de luni de zile, iar momentul 0 a fost la Cluj.

Odată cu demiterea directorului Spitalului de Urgență din Cluj de către ministrul sanatatii, s-a tras un semnal de alarma pentru toate forțele politice care au pile de partid și interese financiare nelegitime. Era clar din acel moment că Voiculescu va reforma sistemul de sănătate, iar asta a fost de neacceptat.

Însă schimbarea lui Vlad nu este o victorie a corupților. Pentru ca orice ministru vine de la USR PLUS, va continua cu aceleași măsuri de schimbare profundă în domeniul sănătății!”

A avut sau nu a avut Clujul o influență asupra deciziei de revocare a lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății? Răspunsul se află la voi, cititorii noștri.