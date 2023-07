Practicianul în insolvență, Dascăl Cătălin Andrei a publicat tabelul creditorilor care așteaptă să își primească banii de pe urma insolvenței firmei Realtopfarma. Prin această societate, Elena Udrea și concubinul ei, Adrian Alexandrov, urmăreau să contruiască un cartier de locuințe exclusivist la marginea orașului, la câteva sute de metri de fosta groapă de gunoi a municipiului Cluj Napoca. Însă, de la ”avioanele” prezentate în broșurile Transylvania Smart City despre cum livrările se vor face cu dronele și se va construi o telegondolă, afacerea a ajuns în insolvență. De dosarul de insolvență se ocupă șeful Practicienilor în Insolvență din București care este judecat penal într-un dosar pentru că a ascuns informații față de creditorii echipei de fotbal Dinamo. În același dosar sunt judecați fostul finanțator al Clubului Dinamo, Ionuț Negoiță (fratele edilului Robert Negoiță) și practicienii în insolvență Cătălin Andrei Dascăl și Elena Cosma (toți trei acuzați de complicitate la bancrută frauduloasă).

În tabelul creanțelor salariale, adică ale angajaților firmei familiei Udrea, se regăsesc ALEXANDROV ADRIAN, concubinul Elenei Udrea, care așteaptă să primească suma de 8.115 lei. El a cerut în plus și 10.000 lei, dar nu a depus niciun document justificat prin care să se certifice faptul că este îndreptățit să primească acești bani, astfel că cererea pentru 10.000 lei a fost respinsă. CURTEANU MIHAI ZOLTAN (21.000 lei), un PSD-ist local și președintele al asociației Metro Urban, Petrovan Ioan (4.725 lei) membru al familiei Gurzău și Pop Alexandra Florina (3.581 lei). Aceștia au fost angajați ai firmei Realtopfarma.

De asemenea, doi membri ai familiei Petrovan, Cecilia și Maria Livia, au încercat să se înscrie la masa credală cu sumele de 197,120 lei și, respectiv, 35,900,940 lei. Lichidatorul a respins cererile pe motiv că, prima declarație de creanță nu a fost depusă la grefa Tribunalului și nu a fost însoțită de niciun document justificativ.

De pe urma procedurii, ANAF-ul are de recuperat suma de 20.778.064 lei.

Firma SDC Imobiliare s-a înscris cu suma de de 38,910,342.42 lei, care a fost acceptată.

Firma ALEDEN IMOBILIARE SRL are de recuperat 3.371.355 lei. Societatea a dat în judecată dezvoltatorul imobiliar încă din iulie 2022. Obiectul dosarului este „ordonanță de plată OUG 119/2007 / art.1014 CPC „ș.u.”, aceasta fiind o ordonanță de urgență privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti. Din acest dosar a fost disjuns un altul, înregistrat pe 25 august 2022 la Tribunalul Ilfov, al cărui obiect este sechestru asigurator. Aleden Imobiliare figurează drept creditor, Realtopfarma SA este debitor. Articolulul 1014 din Noul Cod de Procedură Civilă se referă la comunicarea somației, fiind inclus la capitolul „Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală”.

„Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.”, se scrie în articol.

Un alt creditor este U Cluj! ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ s-a înscris cu o creanță în valoare de 641.030 lei. Ca notă, lichidatorul a adăugat că ”suma de 320.515,00 lei reprezentând tranșa nr. 2 din contractul de sponsorizare este nescadentă la data deschiderii procedurii, astfel că aceasta va fi înscrisă provizoriu fără drept de vot”.

Cu alte cuvinte este vorba despre un contract de publicitate încheiat între club și firma familiei Udrea.

De asemenea, FOTBAL CLUB CFR 1097 CLUJ SA s-a înscris în tabel cu suma de 3,755,218.42 lei, tot de pe urma unui contract de publicitate încheiat cu Realtopfarma. Însă, lichidatorul nu a acceptat această sumă pentru că, de fapt, reprezentanții echipei de fotbal nu au putut să depunăca dovadă un ”contract autentic de vânzare”.

Cine mai vrea sute de milioane de la afacerea Elenei Udrea

BEJ GONT, PANAIT SI ASOCIATII s-a înscris în tabel cu suma de 260,983,051.98 lei, însă ea nu a fost acceptată de lichidator.

Biroul de avocatură CUCULIS SI ASOCIATII s-a înscris cu suma de 587,467.30 lei, dar nu a acceptată de lichidator.

Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea, s-a înscris cu o creanță în valoare de 126,283.21 lei, care a fost acceptată.

MERCEDES BENZ LEASING IFN SA s-a înscris cu suma de 379,396.32 lei, dar lichidatorul a acceptat mult mai puțin, aproximativ 20.000 lei. ”Suma de 326.632,67 lei cu titlu de contravalorea capital nefacturat și dobanda nu va fi inscrisa la masa credala în acord cu prevederile art. 105 alin. 4”, arată nota lichidatorului.

O creanță în valoare de 550,079.90 lei a fost înscrisă în tabel de către firma Napocamin. Însă lichidatorul nu a acceptat să o înscrie la masa credală.

Firma TRANSILVANIA SMART ARHITECTURE SRL, care le aparține lui Gurzău și concubinului Elenei Udrea, s-a înscris la masa credală cu suma de 74,381,489.66 lei, însă lichidatorul a acceptat să noteze în lista doar 15,345,408 lei.

Societatea TRANSILVANIA SMART CONSTRUCT SRL, care aparține socrilor lui gurzău s-a înscris cu suma de 3,715,736, dar care nu a fost acceptată.

Firma TRAVEL TIME D&R SRL, patronată de Stefan Andrei Valeriu și Mandache Gabriel, s-a înscris cu o creanță în valoare de 202,071.26 lei, care a fost acceptată. Există o relație de prietenie între Udrea și patronii firmei. Societatea de turism are multe contracte publice încheiate cu Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Interne, Camera Deputaților, Serviciul de Pază și Protecție, Camera Deputaților, etc.

Cine se ocupă de insolvență e judecat într-un dosar penal pentru bancrută frauduloasă

Practicianul în insolvență Cătălin Andrei Dascăl, care se ocupă de procedura în care a intrat firma Realtopfarma, este șeful UNPIR București.

Dacă ținem cont de faptul că este șeful Consiliului de Administrație al Transelectrica se poate spune că este un personaj influent. Însă, în ianuarie 2022, era urmărit penal de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru bancrută frauduloasă, după ce ar fi ascuns bunuri ale clubului Dinamo București, în dosarul de insolvență al SC Dinamo 1948 SA.

Cătălin Adrei Dascăl

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Cătălin Andrei Dascăl este acuzat că, în calitate de administrator judiciar al societății Dinamo 1948 SA, începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, adică 11 iunie 2014, i-a sprijinit, prin diverse activități, pe reprezentanții societății Dinamo 1948 SA, respectiv pe avocatul Valentin Cristian Gheorghiță și pe Ionuț Negoiță în acțiunea de fraudare a creditorilor. Când judecătorii l-au audiat pe Dascăl în calitate de inculpat el s-a apărat de aceste acuzații.

„După declanșarea urmăririi penale și aducerea la cunoștință a învinuirilor nu am avut încotro și pentru a-mi asigura apărarea am studiat planul de organizare. Am căutat să înțeleg ce ar putea fi acolo după ce a reținut organul de urmărire penală. Planul de reorganizare avea o structura bine definită. Ca avocat vă pot spune că am văzut peste 300 de planuri de organizare. Există planuri de organizare care au și 5 pagini. În ceea ce privește acest plan toate activele au fost menționate. Se prevedeau și cheltuielile de procedură și creditorii. Când se face estimarea datelor curente se ia în calcul inclusiv data la care potențial ai intra în faliment, iar în cazul nostru data era 17 decembrie (n.r.- 2014). Dacă judecătorul sindic admite planul de organizare societatea își continua activitatea, plătește creanțele în aceeași ordine de prioritate. Dacă instanța respinge cererea de confirmare (a planului de organizare – n.r.) și dispune falimentul atunci obligațiile de plată se achită în aceeași ordine de plată și efectele se prelungesc la 1-2 luni. De exemplu, dacă Dinamo falimenta în decembrie, atunci tva-ul se plătea în ianuarie. În faliment, acumularea de datorii în perioada imediat următoare există și mai există și concedieri și măsuri de conservare a patrimoniului”, a explicat în fața instanței Cătălin Dascăl, practician în insolvență.

Doi preoți, Super Marcel și sute de persoane așteaptă bani de concubinul lui Udrea

Printre creditorii afacerii Transylvania Smart City se numără și IONESCU STINGA MARCEL, patronul unei agenții imobiliare cunoscut în oraș după porecla Super Marcel. El s-a înscris în listă cu suma de 113,755.48 lei. De asemenea, preoții Coprean Cornel Gheorghe (44.113,94 lei) și Nicolae-Coriolan Dura (39,186.14 lei) mai așteaptă bani de pe urma procedurii. La fel și alte aproximativ 100 de persoane au plătit sume de bani cuprinse între 30.000 lei și 70.000 lei pe promisiuni de vânzare-cumpărare care nu au mai fost onorate. Partenerul de proiect, SDC Imobiliare, și-a plătit partea de bani încasați, însă cei de la Transilvania Smart City au preferat să nu le mai dea clienților niciun semn de viață.