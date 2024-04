Este oficial! Jurnalistul și analistul politic Cozmin Gușă candidează la prezidențiale! Decizia ar fi fost luată în urma refuzului lui George Simion de a-și asuma această cursă electorală. Gușă a declarat, pentru Replica, că nu se poate să nu existe un candidat suveranist puternic și el se consideră printre cei mai puternici pe care poate să îi dea suveranismul.

Dacă George Simion ar fi candidat la alegerile prezidențiale, probabil că analistul politic ar fi fost susținătorul său numărul 1. Însă, președintele AUR nu dorește să intre în cursa acerbă pentru președinția României, fapt ce l-a determinat pe Gușă să ia o decizie definitivă. Așadar, da, Cozmin Gușă candidează la alegerile prezidențiale!

„După cum bine știți, inclusiv din declarațiile pe care vi le-am dat vouă de-a lungul timpului, eu nu mai aveam de gând să reintru în politică și în ultimii ani am sprijinit Mișcarea Suveranistă, din zona de presă, din zona de opinie, din zona de consultanță. Reintrarea în politică a mea a fost determinată de dorința de a ajuta suveranismul. Nu trebuie să uitați că mie mi-a propus George Simion să candidez la Primăria Capitalei și am acceptat tocmai ca să ajut suveranismul – ați văzut în ce stare e AUR-ul la București. Din păcate, să sperăm că o să aibă rezultate mai bune în alte județe. Iar apoi candidatura la prezidențiale am decis-o în urma refuzului lui George Simion de a-și asuma această candidatură la prezidențiale – nu poate să rămână fără un candidat suveranist puternic și eu mă consider printre cei mai puternici pe care poate să îi dea suveranismul – oricum, cel mai puternic deocamdată. Mi-a părut rău de refuzul lui, sigur, cu o promisiune că ar putea să intre, deși eu știu bine ce se va întâmpla, apropo de atacurile la care din nefericire va fi supus George Simion, chiar de unii dintre actualii săi colegi“, a declarat, pentru Replica, Cozmin Gușă.

GUȘĂ: MĂ SUSȚINE, CEL MAI BINE, CV-UL

Cine îl susține pe Gușă în cursă?! Clubul GOLD, colegi, jurnaliști și intelectuali publici suveraniști dar, cel mai important, CV-ul său: „Pe mine mă susține, în primul rând, activitatea pe care am desfășurat-o până acum în România, cred că mă susține bine, sau cel mai bine, CV-ul meu – dacă îl analizați, probabil o să fiți de acord, și susținerea din punct de vedere public o să vină de la o serie de colegi, de jurnaliști și intelectuali publici suveraniști. La început, sigur, este clubul de gândire GOLD- oameni pe care îi cunoașteți și împreună cu care am decis această candidatură la prezidențiale, de la Sorin Roșca Stănescu, Bogdan Comaroni, Marius Ghilezan, Iosefina Pascal, Petrișor Peiu, Ion Spânu, bineînțeles Petru Romoșag și, sigur, și alți colegi din presă care nu au fost prezenți, însă, la întâlnirea de alaltăieri la care mi-am anunțat candidatura”, a precizat Gușă.

TURUL 2 E POSIBIL, TREBUIE SĂ FACEM ÎNSĂ MARI EFORTURI CA SĂ AJUNGEM ACOLO

Cozmin Gușă a vorbit și de turul 2, deși i se pare un drum mult prea lung și anevoios, dar nu imposibil. „Turul 2, mă întrebați… Da, cred că e posibil, trebuie să facem însă mari eforturi ca să ajungem acolo, ele au început deja, se desfășoară în fiecare zi. Dacă am fost consultant atât de bun pentru alții, cred o să fiu un consultant și mai bun pentru mine, confruntându-mă cu părerile, de multe ori în contradictoriu, ale colegilor și tovarășilor mei. Nu se pune problema de cine va câștiga, dacă voi ajunge în turul 2, nu există în acest moment om politic în România care să mă poată învinge în turul 2. Cu structura de partid, toți o să aibă un anumit spor în turul 1 dar în turul 2 nu-l văd, eu nu sufăr de lipsă de modestie dar nu vad în acest moment vreun om politic care poate să ajungă la candidatură și care mă poate învinge în turul 2”, a subliniat analistul politic.

GEORGE SIMION, GREU DE ÎNVINS, CIUCĂ, CIOLACU, GEOANĂ… UȘOR DE BĂTUT

Întrebat cu cine i-ar plăcea să ducă lupta de final, turul 2, Cozmin Gușă l-a amintit pe… George Simion, însă cel mai simplu pentru el, și mai ușor de bătut, ar fi Ciolacu, Geoană, Ciucă și alții.

„Ca un joc de imaginație, sigur, cel mai folositor ar fi un Tur 2 cu George Simion pentru că, atunci în mod evident și sigur, România va avea un președinte suveranist. Cel mai simplu e cu oricare dintre ceilalți candidați, care sunt fie globaliști, progresiști și vor trebuie să rămână în această matcă, pentru că vor fi foarte ușor de bătut…de la Geoană, al Ciolacu, la Ciucă, la Drulă, la care o mai fi”, a încheiat Gușă.

CINE E COZMIN GUȘĂ

Cozmin Horea Gușă este de profesie fizician, consultant politic și jurnalist. Pozițiile sale publice în plan editorial sau în plan politic au fost mereu de tip suveranist, conservator, la începutul carierei fiind un politician de stânga. A condus între 2001 și 2003 Partidul Social Democrat – PSD – din poziția de secretar general al partidului. Cozmin Gușă este unicul politician român care, în calitate de secretar general al PSD, a semnat un protocol de colaborare între un partid românesc și Partidul Muncii din Israel în 2002, protocol ce a rămas în vigoare. În 2004, a devenit directorul de campanie al lui Traian Băsescu. În primăvara lui 2005, înființează, împreună cu Lavinia Șandru și Aurelian Pavelescu, Partidul Inițiativa Națională. A fost deputat în legislatura 2004-2008. În noiembrie 2007, a demisionat de la șefia PIN, ca urmare a rezultatului sub așteptări înregistrat de formațiunea sa în alegerile europarlamentare. Partidul său a obținut numai 2,64 la sută din voturi, iar Gușă a preferat să-i lase locul Laviniei Șandru. De-a lungul timpului a fost consilier de consultanță al milionarului moldovean Vlad Plahotniuc, dar și al lui Mircea Geoană (PSD), Traian Băsescu (PDL), Adrian Năstase (PSD), precum și al lui Marian Vanghelie, în campaniile electorale din România, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

sursă: replicaonline.ro