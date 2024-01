Un bărbat care, inițial, a fost condamnat la închisoare pentru că a schingiuit un câine, a scăpat de pedeapsă la Curtea de Apel Cluj pe motiv de prescripție a faptelor. El a bătut câinele unui vecin până ce l-a lăsat inconștient, dar medicii veterinari au reușit să salveze viața animalului. Nu este singurul caz de acest gen. La începutul anului, Curtea de Apel Cluj a condamnat la doi ani de închisoare cu executare un bărbat care a ucis un câine.

Într-o seară din iulie 2019, Fechete Gavrilă abia se mai ținea pe picioare în timp ce se îndrepta spre locuința lui salut Cireași. La un moment dat a alunecat, iar după ce a căzut a fost atacat şi muşcat de un câine. După ce s-a ridicat, a încercat să dea în câine cu un par, dar nu a reuşit să îl atingă pentru că animalul a fugit.

Însă, omul vroia cu orice preț să se răzbune pentru ce i s-a întâmplat așa că a intrat în cea mai apropiată curte, unde locuia Coptil Ștefan care avea un câine metis, de talie mică, legat în lanț.

S-a răzbunat pe bietul animal și a început să lovească patrupedul până a rămas inert. Întreaga scenă a fost filmată de Coptil care a strigat la Fechete să se oprească, dar i-a fost frică să intervină și să își scape câinele.

După ce agresorul animalului și-a luat tălpășița, Coptil și-a dus câinele la un cabinet veterinat unde s-a stabilit că animalul avea contuzii majore la nivelul capului şi membrelor anterioare şi fractură la unul din membrele anterioare, câinele fiind supus unei operaţii.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică la care a fost supus Fechete a concluzionat că atât la momentul comiterii faptei, cât şi la momentul examinării, inculpatul a avut discernământul diminuat privind conținutul şi consecințele faptelor sale, prezentând diagnosticul de „Tulburare organică de personalitate. Consum de alcool-utilizare nocivă pentru sănătate”.

Inițial, Fechete a fost condamnat la jumătate de an de închisoare și la plata unor daune în valoare de 2.000 lei. După ce a contestat sentința, procesul a ajuns la Curtea de Apel Cluj unde judecătorii au considerat că a intervenit prescripția faptei și au înlăturat pedeapsa de 6 luni de închisoare.

I-a strivit capul de asfalt, dar a scăpat cu suspendarea pedepsei

De schingiuirea animalelor a fost acuzat și Chiria Florin Simion. El a încercat să omoare un cățel care îi aparținea unei persoane.

Potrivit unei martore, care a filmat întreaga scenă, Chira a luat cățelul și l-a aruncat în sus. După aceea, a alergat după câinele care încerca să se îndepărteze șchiopătând, l-a prins de ceafă și a încercat să-i strivească capul izbindu-l de asfalt. L-a lăsat după ce martora a început să strige la el să lase animalul în pace.

”(…) inculpatul a recunoscut parţial infracţiunea comisă, precizând că a trântit câinele de pământ pentru a se apăra de muşcătura acestuia, acesta fiind singurul motiv pentru care l-a aruncat. Totodată inculpatul relevă în faţa instanţei că nimeni nu i-a spus că îi va rupe gâtul căţelului şi că atunci când l-a scos din apă s-a izbit de o maşină.

Declaraţia inculpatului că ar fi trântit câinele de pământ pentru că l-ar fi muşcat nu se coroborează cu nicio altă probă administrată în cauză. Instanţa a vizionat CD-ul ce surprinde un bărbat care prinde un câine de culoare neagră cu mâinile în zona capului şi a gâtului îl ţine aşa câteva secunde, cu ambele mâini şi apoi îl ridică în aer aproape deasupra capului şi îl trânteşte o singură dată cu intenţie de carosabil, provocându-i acestuia suferinţe fizice. Totodată se aude şi o voce a unui alt bărbat, care nu este surprins de filmare (probabil a bărbatului care filmează) care strigă către persoana care are câinele în mâini să lase câinele că îl omoară şi că va sesiza protecţia animalelor”.

Un alt martor a declarat că l-a văzut pe inculpat că a luat câinele negru și ”l-a izbit de oglinda unei maşini parcate, a strigat de mai multe ori îl omor, cu referire la câine şi l-a trântit de două ori de asfalt”. Martorul, împreună cu celelalte două persoane aflate la faţa locului au luat câinele şi l-au pus înapoi pe marginea pârâului dar observat că deşi încă în viaţă câinele nu-şi mai putea mişca partea din spate a corpului său. Martorul mai spune că a văzut câinele şi a doua zi de dimineaţă, în aceeaşi stare. Potrivit declarațiilor respectivul câine nu a fost deloc agresiv.

În acest caz instanța a decis să nu îl condamne pe Chira.

”(…) scopul sancţiunilor penale nu este unul esențialmente punitiv, ci este în primul rând unul educativ şi preventiv. Conduita inculpatului justifică pronunţarea unei hotărâri de condamnare, însă, aşa cum a fost subliniat anterior, scopul sancţiunilor penale nu este unul esențialmente represiv, ci trebuie să existe o preocupare generală la nivelul societăţii, şi particulară, pentru instanţă, la momentul individualizării sancţiunilor, astfel încât cele două componente principale ale scopului pentru care se aplică pedepse, respectiv criteriul educativ şi cel preventiv să primeze. (…) instanţa apreciază că, deşi nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru aplicarea instituţiilor de renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, reintegrarea socială a inculpatului poate fi realizată şi fără privare de libertate raportat la natura şi gravitatea faptei comise, la lipsa antecedentelor penale, precum şi a tuturor aspectelor menţionate anterior, astfel că aplicarea unei sancţiuni neprivative de libertate va fi în măsură să contribuie la reeducarea inculpatului. Instanţa constată că inculpatul îndeplineşte condiţiile sine qua non pentru a putea beneficia de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, respectiv nu a mai fost condamnat anterior, pedeapsa ce i-a fost aplicată este de sub 3 ani, şi-a manifestat acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, anterior faptei a avut o comportare bună în societate, şi nu a încercat să zădărnicească aflarea adevărului în cauză sau tragerea sa la răspundere penală, din contră având o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal”, se arată în motivarea instanței.

Condamnările sunt rare în procesele cu schingiuirea și uciderea animalelor

De obicei, judecătorii aleg să trateze cu indulgență cazurile în care animalele sunt maltratate sau ucise. Printre puținele cazuri în care inculpații sunt condamnați pentru aceste infracțiuni se numără cel de la Judecătoria Târgu Lăpuș. Este vorba despre Florian Marin care primise puiul de câine pentru a-l ține câteva zile până când urma să vină o familie să îl adopte. În ziua în care membrii familiei au venit după pui, Florian era băut și a nu a vrut să îl mai dea. După o discuție în contradictoriu, el a luat câinele în mână și l-a izbit de câteva ori de pământ până l-a omorât. Întreaga scenă a avut loc sub ochii unei fetițe care urma să crească puiul de câine. După aceea, cu un topor a spart geamurile mașinii cu care venise familia respectivă.

În acest dosar, instanța l-a condamnat pe Florian la doi ani de închisoare cu executare, la plata unor despăgubiri pentru proprietarul câinelui, de 20.000 de lei, iar pentru distrugerea maşinii şi daune morale la plata a 4.000 de euro. Magistraţii Curţii de Apel Cluj au menţinut decizia judecătorilor maramureşeni. ”(…) Condamnă inculpatul Florian Augustin Marin, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor, cu intenţie, fără drept. condamnă inculpatul Florian Augustin Marin, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. condamnă inculpatul Florian Augustin Marin la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. instanţa va aplica inculpatului Florian Augustin Marin pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care va adăuga sporul obligatoriu de 1/3 – 6 luni închisoare, pedeapsa rezultantă finală fiind de 2 ani închisoare, în regim de detenţie”, arată soluția pe scurt a instanței.