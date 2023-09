Europarlamentarul Daniel Buda a participat astăzi, 22 septembrie, încă de la primele ore, la cea de-a XI-a ediție a evenimentului Zilele Recoltei la Cluj – Napoca, eveniment care celebrează cu mândrie tradițiile agricole și calitatea produselor locale.

Politicianul a precizat că a descoperit o adevărată comoară de producători locali dedicați pasiunii pentru agricultură și mâncare de calitate și s-a bucurat să văd că sunt inclusiv oameni tineri care sunt preocupați de fondurile europene, iar programul – Tânărul Fermier – este așteptat cu sufletul la gură de aceștia.

„Am întâlnit oameni care au lăsat facultățile de IT, filologie, construcții etc și au preferat să meargă la țară și cu toate că se trezesc dimineața la 4, și-au dobândit liniștea sufletească și mulțumirea. De la cei 120 de producători, din care 70 agricoli, pe lângă legume și fructe, am găsit și o varietate de produse de sezon cu arome autentice, must proaspăt, zacuscă preparată cu grijă și dulcețuri făcute cu pasiune. Am vizitat și standurile cu produse tradiționale și de artizanat pe care vă încurajez să le vizitați pentru că aveți mari șanse să plecați acasă cu suveniruri autentice, lucrate atent.

Evenimentul este o oportunitate unică de a intra în contact cu fermierii și producătorii locali cu care ne mândrim pentru că sunt dedicați cultivării produselor de cea mai bună calitate.

Vorbind cu ei, mi-au mărturisit că se confruntă cu o scădere a consumului produselor tradiționale, din piețe. Eu vă încurajez să alegeți piețele locale și să vă îndreptați către acești producători mai mult decât spre supermarketuri. Vă garantez că efortul de a merge până la piață vă va fi răsplătit și la urma urmei, investind în hrana de calitate, investiți în sănătatea dumneavoastră!

Plecând de la discuțiile pe care le-am avut cu fermierii îi asigur pe aceștia că Bruxellesul nu le impune absolut nimic, ci dimpotrivă, le creează cadrul în care ei să se poată dezvolta, să poată produce și mai mult și le asigură finanțări serioase pentru a-și dezvolta afacerile.

Dacă ești clujean cu adevărat, treci pe la Zilele Recoltei, Cluj-Napoca! De astăzi, până duminică, între orele 9-21, pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, vă încurajez să participați la acest eveniment și să profitați de produsele de sezon provenite din fermele clujene! Este mai mult decât un simplu eveniment agricol; este o călătorie în inima Transilvaniei, unde tradiția, calitatea și pasiunea se întâlnesc” , a precizat Daniel Buda.

