Deputatul AUR Titi Stoica va fi exclus din partid pentru că are o problemă cu alcoolul, a anunțat liderul George Simion. Deputatul este acuzat că, după ce s-a îmbătat, și-a sunat mai mulți colegi în cursul nopții și i-a înjurat.

”Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Mulţi români suferă de această patimă. Nu face cinste nici partidului nostru, nici Parlamentului României, cum nici cei de la PSD şi PNL nu fac cinste Parlamentului României. Da, o să-l excludem din rândurile noastre pe domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul acela şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu”, a declarat, miercuri seară, George Simion, la România TV.

Liderul AUR a susţinut că astfel de incidente nu sunt tolerate.

”Dacă tolerăm astfel de incidente şi băgăm gunoiul sub preş, înseamnă că nu suntem mai buni cu nimic faţă de ceilalţi. E dureros să-ţi împuţinezi rândurile, dar nu poate fi tolerată o astfel de atitudine. Omul are probleme personale, a căzut în patima alcoolului, dar nu înseamnă că trebuie să fie reprezentativ pentru mişcarea noastră”, a adăugat Simion.

La rândul său, deputatul Ciprian Titi Stoica a precizat că nu îşi aminteşte să îşi fi sunat colegii în timpul nopţii.

”Nu există. Sunt sigur că nu există pentru că eu nici nu am numărul respectivului în telefon. Este colegul de la Suceava, dar eu nu ştiu, nu am numărul lui de telefon. Dacă l-am deranjat cu ceva, îmi cer scuze. Am avut un schimb mai aprins de replici ieri în plenul Parlamentului. Eu nu îmi amintesc să îl fi sunat. Ce ştiu este că ieri am avut un schimb mai aprigi de replici cu el şi mi-am cerut scuze că aşa e normal. Eu nu am numărul nici al lui Ciolacu, nici al colegului de la Suceava. Până astăzi nu am avut numărul lui”, a declarat Ciprian Titi Stoica, la Antena 3.

Deputatul AUR de Timiş Ciprian Titi Stoica, care înainte de a fi ales parlamentar a lucrat ca şi controlor de trafic într-o gară din Londra (Anglia), a sunat noaptea trecută mai mulţi colegi parlamentari de la alte partide politice cărora le-a adresat injurii şi ameninţări.