De voie sau de nevoie Ludovic Orban a redescoperit satul românesc, tradițiile naționale, țara, patria, neamul, glia strămoșească. Încă puțin și descoperă limba română, steagul, imnul, religia străbună și tot ceea ce e românesc și ortodox… Ne așteptăm să mai descopere Biblia și pământul făgăduinței…

Cum se explica toate aceste noi direcții de orientare prezente în discursul său? Influența sfintelor moaște de la Iași? Apropierea congresului liberalilor din septembrie? Cert este că dacă până acum toate aceste domenii au lipsit din politica/abordarea șefilor liberalilor, acum ele apar din oportunism/conjunctură/nevoie. Să nu uităm că tot liberalii au susținut un etnic german, pentru funcția de președinte al României (nota bene, de două ori: 2014,2019). Acum naționalismul devine util? De ce? Nu mai candidează un alt etnic german la alegerile prezindențiale sau la alegerile din PNL? Să ne așteptăm să ne cânte Orban, Treceți batalioane române Carpații?

Colegii de la Ziare.com nu au ratat momentul și l-au descris pe Orban astfel:

”Actualul presedinte al PNL Ludovic Orban, aflat in competitie cu Florin Citu pentru un nou mandat la sefia PNL, a facut duminica, 4 iulie, o declaratie care denota „virarea” catre un discurs centrat pe nationalism.



Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania.

Declaratia a fost comentata pe larg in spatiul public, majoritatea analistilor aratandu-se critici fata de liderul liberal.”

Sursa: Ludovic Orban, naționalismul și mizele sale

