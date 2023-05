Președintele USR, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, la Digi24, că primarul Emil Boc trebuia să își ceară scuze clujenilor, dar în loc de asta lansează atacuri. „Pentru mine este o dezamăgire”, a mai spus Drulă.

Consilierii USR Cluj l-au criticat, luni, pe Emil Boc, pe motiv că, deși a pregătit de câțiva ani buni proiectul centurii metropolitane, a fost nevoit să anuleze licitațiile deoarece nu s-a prezentat nici o companie.

În replică, primarul Clujului i-a acuzat pe cei de la USR de nesimțire și demagogie, susținând din nou că președintele partidului, Cătălin Drulă a scos centura din PNRR pe când era ministru al transporturilor.

„Am impresia că partidul acesta USR este un partid-ghiocel, curat ca lacrima după primăvară, nici usturoi nu a mâncat, nici în Guvern nu a fost, nici centura nu a scos-o din PNRR. Totul are o limită la demagogie. Ce puteți să reproșați că nu s-a făcut ca la carte? Că nu ați spus nimic, cu ce a greșit Primăria sau cu ce au greșit proiectanții. Acum USR e ghiocel, face pe sfânta fecioară, dar numai rău a făcut Clujului. Ați scos centura din PNRR. Dacă acum era în PNRR, aveam deja contractul de finanțare semnatat ca la metrou. V-ați bătut joc de Cluj”, a declarat Emil Boc într-o ședință de Consiliu Local de acum două zile.

Potrivit Actual de Cluj, primarul Emil Boc a spus în fața Consiliului Local, la ședința din 15 mai, că nici prin minte nu i-a trecut că Primăria nu va primi nicio ofertă la licitațiile de peste 3 miliarde de lei pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane. În schimb, Boc a arătat că a cerut o analizată din partea proiectanților care au pregătit caietele de sarcini și a specialiștilor Primăriei privind eșecul licitațiilor și pașii următori pentru continuarea proiectului, concluzii despre care a afirmat că le va primi în 16 mai.

‘„Au fost foarte multe firme care s-au înscris ca intenție de participare iar marea surpriză a fost să nu avem nicio oferta depusă. A fost o situație unică pentru noi, nu și în România, însă. Am văzut ceea ce se spune că timpul pentru ofertare nu a fost suficient dar am lansat procedurile în luna februarie. Despre preț, n-am avut nicio obiecție de la niciuna dintre firme până acum, cum am avut în cazul proiectului metroului. Ar mai fi complexitatea lucrărilor, poate și aici este problema, proiectul centurii este mai complex decât cel al metroului. Dar toate sunt supoziții. Acum că avem banii, avem proiectul apreciat de experți, nu avem firme. Vreau să va liniștesc, să va spun că proiectul nu este în pericol de a nu se realiza. Programul Operational Transport 2021-2027 poate fi extins. Nimeni nu a contestat valoarea proiectului, cum a fost la metrou. Aștept concluzia specialiștilor cărora le-am dat termen până marți (16 mai – n.red.) dimineața să-mi prezinte concluziile. Nici prin minte nu mi-a trecut că nu vom avea nicio ofertă. Vă voi ține la curent cu ce propunere ne vor face specialiștii. Vă promit că va fi prioritatea zero a orașului. La centură, prețurile sunt din martie 2022, după izbucnirea războiului”, a declarat edilul Emil Boc, în cadrul ședinței de Consiliu Local din 15 mai.

Consilierii USR au reușit să îl provoace pe primar să se lanseze într-un atac cu acuze politice, după ce l-au criticat că, deși a pregătit de câțiva ani buni acest proiect, a fost nevoit să anuleze licitațiile prin neparticipare, ceea ce înseamnă că s-a greșit și este nevoie de corecții și măsuri pentru continuarea proiectului, după cum a arătat lidera grupului USR, Alexandra Oană. “Chiar dacă știu că este dureros, trebuia să va asumați răspunderea pentru ratarea celui mai important proiect pentru clujeni. Nu de scuze avem nevoie ci de corectarea greșelilor, de reluarea imediată a licitației, dar și să înființați o celulă de criză pentru monitorizarea marilor proiecte, așa cum noi deja v-am propus, astfel încât măcar în ceasul al 13-lea să ne așezăm cu toții la masă și să găsim soluții”, a arătat Alexandra Oană.

Emil Boc a reacționat și i-a acuzat pe cei din USR că iși bat joc de un proiect al Clujului, cum este centura, “Am impresia că partidul acesta USR este un partid-ghiocel, curat ca lacrima după primăvară, nici usturoi nu a mâncat, nici în Guvern nu a fost, nici centura nu a scos-o din PNRR. Totul are o limită la demagogie. Ce puteți să reproșați că nu s-a făcut ca la carte? Că nu ați spus nimic, cu ce a greșit Primăria sau cu ce au greșit proiectanții. Acum USR e ghiocel, face pe sfânta fecioară, dar numai rău a făcut Clujului. Ați scos centura din PNRR. Dacă acum era în PNRR, aveam deja contractul de finanțare semnatat ca la metrou. V-ați bătut joc de Cluj (…). Un pic de rușine nu aveți. Mai aveți și tupeul să spuneți ceva, dar unde ați fost toți când s-a scos, nu v-am văzut legați cu lanțuri de Palatul Parlamentului, nu v-ați dat foc în piață. Acum aveți tupeul să vă bateți joc de un proiect extraordinar al Clujului. Dacă nici la ăsta nu s-a lucrat ca la carte, nu știu la care s-a lucrat. Nu accept lecții de demagogie de la unii care nu au făcut nimic în țară. Un șurub arătați-mi pe care USR l-a făcut la Cluj. Accept dialog și critică, dar raportată la realitate (…) dacă ar fi venit de la vreun cetățean le acceptam…”, a spus primarul.

În schimb, lidera grupului USR i-a amintit că știe prea bine că centura nu a fost niciodată în PNRR, însă primarul a continuat să spună că, de fapt, Drulă a fost de rea credință și nu a avut capacitatea să explice Comisiei Europene să o finanțeze prin PNRR.

„Dacă centura ar fi rămas în PNRR, atunci banii, astăzi, erau pierduți. Primul test pentru proiectul centurii, licitația, a fost ratat. Vedem că sunteți extrem de enervat însăpe partea de soluții tot nu am auzit nimic. Centura nu a fost niciodată în PNRR iar documentul pe care l-ați adus era o anexă făcută de minstrul Boloș în scop electoral. Finanțare s-a dat pe priecte verzi și digitale. A fost un mare succes ce a reușit Drulă cu echipa sa, să negocieze acordarea de finanțări și pentru proiecte de drumuri iar pentru Cluj a reușit să aducă alte proeicte”, a mai spus Alexandra Oană.

