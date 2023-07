Emil Boc a postat mai multe fotografii pe pagina sa de Facebook în care apare alături de alte personalități din lumea întreagă, toți participând la Conferința Internațională pentru Cercetarea în Producție – ediția 27.

„Am participat la cea de-a 27 ediție a Conferinței Internaționale pentru Cercetarea în Producție (ICPR) organizată sub viziunea „Construirea Rezilienței în Producție” și găzduită la Cluj-Napoca de Universitatea Tehnică.

Cu această ocazie, am transmis felicitări UTCN Cluj-Napoca și Bun-venit invitaților din peste 30 țări. Am participat la panelul de deschidere a Conferinței ICPR alături de dl Vasile Țopa, rector UTCN, dl Luis Quezada, președinte IFPR și dna Daniela Popescu, președinte Comitet organizare ICPR 2023. Am prezentat avantajele competitive ale Clujului reprezentanților mediului de afaceri și am subliniat că cele mai importante componente pe care comunitatea noastră se fundamentează pot fi rezumate în cei „4T”: Talente, Tehnologie, Toleranță și Încredere (Trust). De asemenea, orașul trebuie să încurajeze dezvoltarea de ecosisteme, care să reunească mediul academic, privat, administrativ, ONG și cetățeni pentru a genera soluții inovatoare și sustenabile”, a scris Emil Boc.



Totodată, în cadrul conferinței ICPR a subliniat importanța aplicării acestor principii în domenii precum producție, inginerie, transformare digitală, inovație.

„Cu atât mai mult cu cât trebuie să ținem cont de schimbările majore care au loc la nivel global – precum schimbarea în domeniul energetic de la combustibili fosili la energii regenerabile sau impactul AI. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Fundația Internațională pentru Cercetarea Producției au o colaborare de peste 20 de ani, care s-a concretizat, printre alte proiecte, în găzduirea timp de trei ediții la Cluj-Napoca a Conferinței Regionale ICPR pentru Africa, Europa și Orientul Mijlociu”, a conchis Emil Boc.

Citește și: Emil Boc a vrut să dea terenurile clujenilor în administrarea Iulius Mall, dar compania lui Iulian Dascălu s-a răzgândit când a văzut că încep procesele