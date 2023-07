Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în luna iunie, PSD se menține pe primul loc ca intenție de vot, cu toate că a înregistrat o scădere de opt procente de când a intrat la guvernare. Alianța pentru Unirea Românilor a depășit pragul de 20% în acest sondaj, în timp ce PNL rămâne pe poziția a treia ca opțiune de vot.

PNL a fost partidul cel mai afectat de guvernare, potrivit datelor INSCOP Research, care analizează evoluția intenției de vot în ultimii doi ani. Liberalii se află pe locul al treilea ca intenție de vot cu 18%. Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, arată că PNL a avut o evoluție oscilantă, scorul partidul variind în ultimii doi ani între 26.6% în iunie 2021 și 18% în iunie 2023. Lucian Bode, secretarul general al PNL, susținea, în martie 2023, că partidul se află între 22 – 24%.

Sondajul INSCOP Research indică o erodare la guvernare a PSD, partid care scade ca intenție de vot de la 36.6% în octombrie 2021, moment în care se afla în opoziție, la 28.7%, în iunie 2023, lună din care social-democrații au funcția de premier, pe Marcel Ciolacu.

Surse din conducerea PSD susțin că în sondajele interne, partidul nu a scăzut sub 30%. Alianța pentru Unirea Românilor are, conform sondajului INSCOP Research, peste 20% ca intenție de vot, ceea ce îl duce pe locul doi în clasament. AUR a devansat PNL.

USR se află pe locul al patrulea ca intenție de vot cu 12.7%. Partidul păstrează aproape același scor electoral ca în perioada când se afla la guvernare. În iunie 2021, Uniunea avea 13.2%, iar la plecarea de la guvernare, septembrie 2021, partidul scăzuse sub 10%.

Scorurile principalelor patru partide încep să se strângă

„In iunie 2021, se aflau la guvernare PNL, USR si UDMR. In iunie 2022, se aflau la guvernare PNL si PSD (cateva zile si UDMR)

Erodarea la guvernare a afecteaza ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare. PNL pierde putin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la 26.6% in iunie 2021 la 18% in iunie 2023), si doua procente comparativ cu decembrie 2021 cand s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR (de la 20,1% la 18%)

PSD se afla la guvernare de un an si jumatate, iar erodarea la guvernare incepe sa isi produca efectul si asupra social-democratilor. PSD pierde un procent si jumatate fata de iunie 2021 cand era in opozitie (de la 30,2% in iunie 2021 la 28,7% in iunie 2023), si aproximativ 7 procente fata de momentul in care a intrat la guvernare in noiembrie-decembrie 2021 (de la 36% in decembrie 2021 la 28,7% in iunie 2023).

AUR, aflat mereu in opozitie in aceasta perioada, desi a avut o evolutie foarte sinuoasa, creste 6 procente in ultimii doi ani, de la 14,2% in iunie 2021 la 20,1% in iunie 2022). In ultima jumatate de an, AUR inregistreaza o crestere relativ constanta a intentiei de vot.

USR, care a trecut de la putere, in iunie 2021, in opozitie, stagneaza (13,2% in iunie 2021, respectiv 12,7% in iunie 2023). De la inceputul acestui an, USR a inceput sa creasca usor, recuperand aproximativ 3 procente fata de platoul de 10% pe care se instalase in ultima jumatate a anului 2022.

Scorurile principalelor patru partide încep să se strângă, ceea ce sugerează o competiție strânsă pentru alegerile europarlamentare, dacă se va menține această tendință de erodare a partidelor de la guvernare și de creștere a celor din opoziție”, susține Remus Ștefureac, director general INSCOP Research.

Citește și: Polițiștii locali din Cluj-Napoca au încălcat GDPR prin folosirea celor 250 de dispozitive de tip body cam în timpul intevențiilor