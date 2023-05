La începutul săptămânii, Adevărul a publicat o știre potrivit căreia americanii se pregătesc să investească într-o societate din România care va face muniție pe care o va livra ucrainienilor. Veriga de legătură din această afacere este Anton Pisaroglu, fost consilier al Vioricăi Dăncilă, în perioada în care PSD-ista ocupa funcția de Premier al României. Uzina care ar putea produce muniție este cea de la Drăgășani, aflată în patrimoniul lui Gigi Becali, despre care omul de afaceri spune că o vinde cu ochii închiși, doar să simtă mirosul celor 13 milioane de dolari.

În data de 15 mai 2023, publicația adevărul.ro, titra titlul acestei știri ”Americanii investesc într-o fabrică de muniții în România”, fără ca informațiile să fie susținute de vreun punct de vedere oficial din partea statului român sau din partea vreunei entități private.

”Industria românească de muniție va fi revitalizată după ce un grup de oameni de afaceri americani a investit în compania românească Romanian Allied International Defense și va demara producția la Uzina Mecanică Drăgășani. Conform unor surse din domeniu, principala piață va fi cea din Ucraina, țară care consumă cantități imense de muniție din cauza războiului cu Rusia, dar nu vor fi neglijate nici livrările către Ministerul Apărării Naționale sau partenerii externi tradiționali. Investitorii americani vor face o infuzie de capital de 100 de milioane de dolari, iar în prima fază vor fi achiziționate, de la producători din țări NATO, linii de fabricație pentru muniții de calibru mic, 5,56 și 7,62 milimetri. Partea americană dorește să achiziționeze până la trei astfel de linii de fabricație, iar producția este prevăzut să fie demarată până în ianuarie 2024, cel târziu. Ulterior, de anul viitor, partea americană va ataca și piața de muniții medii sau mari, calibre de 152 și 155 milimetri, iar în acest segment se va colabora cu vechi facilități de producție ale Romarm”, se arată în cadrul articolului.

Am încercat să obținem un punct de vedere din partea ziaristului care a semnat știrea sau a firmei Romanian Allied International Defense SRL dar acest demers s-a lăsat fără niciun răspuns.

Singura persoană vocală din această ecuație a fost proprietarul uzinei de la Drăgășani, Gigi Becali. El a cumpărat fabrica în 2004, iar după 9 ani a băgat-o în insolvență. În 2021, la fel ca în discuția purtată acum cu reporterul Gazeta de Cluj, Becali spune că este ”curtat” de americani care vor să cumpere fabrica cu 13 milioane de euro. Care americani? Spune că nu știe sau nu vrea să spună.

”Eu îți pot confirma că am semnat precontract ca să o vând și sunt în procedură de vânzare și că atunci când ies toate actele, am vândut-o deja! Adică am negociat și am bătut palma și am vândut-o deja!Au venit aici reprezentanții care au venit, un avocat, un american, am negociat 13 milioane euro, am zis, am pus avocații să facă actele, dar nu știu (se referă la cumpărător, n.red.) cine sunt! Ce știu e că este o firmă americană, dar firma nu știu cum se numește. Pot să aflu dacă sun avocații, dar n-o s-o fac că pe mine nu mă interesează cine o cumpără, mă interesează banii: 13 milioane”, a declarat Gigi Becali.

Lobby pentru un traficant de droguri cu rang de ministru de Interne

Firma la care se face referire în articolul publicat de adevărul.ro, îi aparține lui Pisaroglu Anton, fost rugbist și consilier al Vioricăi Dăncilă în perioada când ea a fost Premierul României. De asemenea, potrivit presei, Pisaroglu a fost consilierul liderului AUR, George Simion. În aprilie 2022 Pisaroglu declara că politica AUR devine periculoasă și își va întrerupe colaborarea cu Simion. Întrebat dacă i-a fost consilier, Simion infirmă informația: ”Nu mi-a fost consilier, e un pungaș, vă sfătuiesc să vă feriți de el”, a declarat George Simion pentru Gazeta de Cluj.

Am încercat să îl contactăm pe Pisaroglu în mod direct, dar și prin intermediul altor persoane, însă nu a fost posibil să obținem un punct de vedere din partea fostului consilier pe probleme politice.

El mai este asociat, în cadrul firmei de consultanță H5 WORLDWIDE STRATEGIES SRL cu americanul Comins Jamison Marshall care, la rândul lui, a fost partener de afaceri cu Stone Alan Blaine. Cetățenii americani au fost asociați în cadrul firmei STONE STRATEGIC SOLUTIONS SRL, radiată între timp.

Blaine este fondator și fost CEO al firmei americane de apărare Circinus Defense LLC, la care a fost partener cu fundraiser-ul Elliott Broidy, fost vicepreședinte al Comitetului de Inaugurare a mandatului președintelui SUA Donald Trump și fost trezorier adjunct al Partidului Republican.

Firma Stone Strategic Solution a fost plătită de fostul ministru de Interne albanez Saimir Tahiri cu 20.000 de dolari pentru ca societatea să facă lobby în SUA pentru a încerca să ascundă un caz de trafic de droguri în care Tahiri a fost implicat. O declarație depusă la Departamentul de Justiție al SUA de către firma de lobby Stone Strategic Solutions arată că reprezentantul companiei s-a întâlnit cu asistenți ai politicienilor americani și oficiali ai Departamentului de Stat pentru a prezenta cazul pentru clientul lor, fostul ministru de Interne albanez Saimir Tahiri.

Tahiri a vrut ca ambasada SUA din Tirana să se abțină de la a face comentarii despre procesul său pentru trafic internațional de droguri și abuz în serviciu.

Tahiri a fost acuzat de trafic internațional de droguri și abuz în serviciu în urma arestării, în octombrie 2017, în Italia, a rudelor sale , care au fost acuzate pentru contrabanda cu mai multe tone de canabis din Albania în Sicilia.

Încercarea procurorilor de a-l aresta a fost blocată de parlamentul controlat de premierul Edi Rama, care a susținut că acuzațiile sunt motivate politic.

În septembrie 2019, Tahiri a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, dar a încetat pentru acuzația mai gravă de trafic internațional de droguri. A primit o pedeapsă cu suspendare de cinci ani.

Cazul este similar cu cel în care americanul Elliott Broidy, care face parte din această structură de lobby, a fost plătit de Liviu Dragnea care a ținut morțiș să fie fotografiat cu fostul președinte al SUA, Donald Trump. Diferența este că Dragnea a fost implicat în cazuri de corupție, și nu de trafic de droguri.

CV-ul unui fost jucător de rugby

Potrivit informațiilor apărute în mass-media, Anton Pisaroglu, unul dintre partenerii lui Stone la firma de intelligence Stone Strategic Solutions SRL, s-a născut în 1984 la Tecuci, a absolvit în 2006 Academia de Educație Fizică și Sport din București și a practicat timp de 11 ani rugby-ul de performanță, jucând la Steaua, cu care a câștigat campionatul și Cupa României, și la Focșani și fiind selecționat și la naționala de rugby în 7 a României, precum și la cea militară. Ulterior, a fost timp de 5 ani șeful securității și protocolului la compania imobiliară Monolit Development a lui Dragoș Dobrescu, după care a lucrat timp de 1 an în Germania ca manager de vânzări la dealerul auto Autohaus Maximilian GmbH. Potrivit CV-ului său, în 2013, timp de 3 luni, a fost consilier de securitate în Africa, în Burkina Faso, pentru compania minieră Pan African Minerals a miliardarului de origine română Frank Timiș, fișa postului incluzând elaborarea și implementarea de planuri de securitate pentru toate obiectivele companiei, asigurarea protecției pentru inginerii și geologii acesteia, precum și colaborarea cu autoritățile locale, dar și cu misiunile diplomatice românești din zonă. În vara lui 2013 s-a întors la grupul Monolit al lui Dobrescu, unde a lucrat ca specialist în marketing și PR până în 2015, când a plecat în Cambogia ca business developer pentru dealerul auto german Auto Lehmann GmbH. A urmat un stagiu de 1 an și 4 luni în poziția de consilier de securitate la compania Trinity Real Estate, după care a plecat în 2016 la Universitatea Yale din SUA, pentru un curs de specializare de 2 luni în științe politice, urmat în anul următor de unul de 3 luni la Universitatea din Londra, pe tema „Securitatea informației”. Ulterior a lucrat, o perioadă concomitent, pentru 2 firme de consultanță din Washington, una specializată în consultanță politică și afaceri guvernamentale pentru clienți din Europa Centrală, Rusia, Eurasia și Africa Subsahariană (Washington East West Political Strategies), cealaltă în comunicare strategică pentru corporații și clienți de private banking (Simargl International Corporation).