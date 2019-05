COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS)

Filosoful Gabriel Liiceanu a ieșit brusc din amorțire, în debutul campaniei electorale, și semnalizează puternic, într-un interviu pentru Europa Liberă, către Dacian Cioloș și alianța USR-PLUS, despre care susține că ar putea salva România.

Întrebat, astfel, de Europa Liberă dacă ar putea fi salvată România, Liiceanu a răspuns afirmativ:

”Dacă noi am avea la un moment dat un guvern de tipul celui pe care l-am avut vreme de un an de zile sub forma guvernului tehnocrat. Atunci am avut prima oară senzația că lucrurile s-ar redresa foarte rapid, dacă cei care conduc țara ar fi aleși după criteriile competenței și ale dăruirii intereselor celor pe care-i slujesc.”

Cum ar putea ajunge, însă, cei din guvernarea Cioloș la putere?

”Se poate face printr-o sesiune de alegeri, în care, în loc să fie ales un partid care-și ghidează politica după criterii care n-au nimic de-a face cu statul de drept și celelalte, va câștiga un partid de tipul USR și România Plus etc. Speranța noastră rămâne în picioare. Alegerile următoare nu știm cât de corecte vor fi, din moment ce avem în clipa de față un stat acaparat, se va pune problema dacă nu vor face tot ce e posibil pentru a folosi toate pârghiile puterii în continuare, chiar și în timpul alegerilor. Dacă alegerile viitoare vor scoate la suprafață partidele care astăzi sunt de opoziție, atunci putem spera să avem o clasă politică igienizată” a răspuns filosoful.

Liiceanu nu a ezitat să își reafirme dragostea pentru un ministru din guvernul Cioloș: ”M-am îndrăgostit la un moment dat de cel care a fost ministrul Sănătății în guvernul tehnocrat, Vlad Voiculescu. Mi se părea că e angelic și l-am băgat în edificiul meu afectiv”.

În tot interviul, nicio pomenire, nicio referire, nici măcar indirectă, la președintele Klaus Iohannis. Cotroceni, we have a problem.