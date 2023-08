Magistrații de la Judecătoria Turda au validat, miercuri, 2 august, probele din dosarul bărbatului acuzat că a abuzat sexual o fetiță de 12 ani și au dispus începerea judecății.

„În baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr. 1437/P/2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda privind pe inculpatul I I V trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin. (1) ?i (3) lit. c) Cod pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul I I V sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin. (1) ?i (3) lit. c) Cod penal. În temeiul art.272 şi art.275 al.6 cod procedură penală onorariul avocat oficiu C R în cuantum de 680 lei se suportă din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art.272 şi art.275 al.6 cod procedură penală onorariul avocat oficiu D G în cuantum de 510 lei se suportă din fondul special al Ministerului Justiţiei. C u drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei azi 02.08.2023.”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Este vorba despre IMRE IOAN VASILE, un tânăr din Câmpia Turzii în vârstă de 22 de ani, care, la data de 9 iunie 2023 a constrâns o minoră, în vârstă de 12 ani, din județul Cluj, să întrețină relații sexuale la locuința lui.

„În urma activităților derulate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, un tânăr de 22 de ani, din același municipiu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol.

Activitățile investigativ-operative, desfășurate cu celeritate de polițiști, au condus la stabilirea faptului că la data de 9 iunie a.c., în jurul orei 10.00, acesta a constrâns o minoră, în vârstă de 12 ani, din județul Cluj, să întrețină relații sexuale la locuința lui.

La data de 10 iunie a.c., în baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentat magistraților Judecătoriei Turda, care au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol.



Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, a transmis IPJ Cluj.

