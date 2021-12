Florin Roman a demisionat din funcţia de ministrul al Ministerului Digitalizării.

Acuzat că a plagiat lucrarea de disertație şi că şi-a pus în CV o carte care nu există, Florin Roman este acuzat că minte şi în privinţa licenţei obţinute la Babeş-Bolyai.

Conform datelor prezentate în CV, Florin Roman susţine că este licenţiat de două ori în Economie, odată la Universitatea Babeş-Bolyai în Cluj, între 1992 şi 1996, şi apoi la Universitatea Athenaeum Bucureşti, între 2008 şi 2011.

„Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale. Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict. In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!”, a fost mesajul postat de Florin Roman pe contul său de Facebook.

Cum s-a apărat Florin Roman de acuzația că și-a plagiat lucrarea de disertație. „E nefondată”

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman a răspuns, joia trecută, într-o postare pe Facebook, la acuzaţiile care i se aduc privind plagierea lucrării de masterat. El afirmă că ”plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu a făcut niciodată, drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa sa este nefondată”.

”Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată”, a scris Roman. Ministrul precizează că, într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani, a inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. ”La finalul dizertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susţină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenţie pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspund la acuzaţii nefondate”, a mai scris Florin Roman.

Preşedintele USR Dacian Cioloş i-a cerut, joi, premierului Nicolae Ciucă să îl demită pe ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Florin Roman, după ce ziarul Libertatea a scris că acesta şi-a plagiat disertaţia de master susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, în 2012.

