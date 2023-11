Sindicatul Liber din Penitenciarul Gherla a reacționat dur, după ce ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan Halchin, au arătat că se preocupă constant să optimizeze condiţiile de detenţie din unităţile existente.

Sindicaliștii susțin că realitatea din penitenciar este cu totul alta. Penitenciarul Gherla ar fi plin de ploșnițe și gândaci rezistenți la insecticide, sistemul informatic dă rateuri, iar textele anti-drog sunt inexistente.

Redăm integral poziția Sindicatului Liber din Penitenciarul Gherla:

Ministra Justiţiei, Alina Gorghiu a declarat zilele trecute că se preocupă constant să optimizeze condiţiile de detenţie din unităţile existente, dar şi să îmbunătăţească pregătirea profesională a personalului din sistemul penitenciar și condiţiile lui de muncă. De asemenea declară introducerea drug testului care poate fi folosit deja de poliţiştii de penitenciare, precizând că pe lângă aceste măsuri, „recent a adoptat în Guvern un regulament de funcţionare a penitenciarelor din România conform căruia nimeni nu va mai putea introduce droguri în penitenciare”. Și mai ieri, readuce în atenția publicului ideea mutării unor penitenciare din centrele unor orașe.

În aceeași tonalitate cu iz electoral, Directorul General al ANP declară public implementarea unui nou soft informatic, deosebit de puternic, după mai mulți ani de muncă. O veritabilă bijuterie în materie de software, ca sa cităm exact.

Frumos. Noutăți fascinante pentru un sistem încremenit în timp. Ne place cum sună! Însă avem datoria de a obiecta pentru că suntem aici în teritoriu și simțim pe pielea noastră diferența dintre realitate și declarațiile de presă.

Nu vrem să fim învinuiți de rea credință, chiar apreciem orice progres în ceea ce privește penitenciarul nostru sau oricare altul. Din păcate nu e cazul în aceste spețe, nici în cazul Ministrei nici în cazul Directorului General.

Pentru că în realitate suntem rupți în c… – pe românește. Plini de ploșnițe și de gândaci din aceia rezistenți la insecticide și pesticide.

Ia să declare unul din ei că a reușit curățarea în totalitate a unui penitenciar de chestiile astea simple. Sau că alocă fonduri pentru condiții decente de muncă, iar lucrurile astea să se și vadă. Declarațiile de presă rămân vorbe goale dacă nu există dovezi. Să avem hârtie igienică, săpun, materiale pentru curățenie. Chestii de bază, elementare, simple.

Cum adică se preocupă constant să optimizeze condiţiile de detenţie din unităţile existente? Îi invit pe cei care citesc aceste rânduri să facă solicitări scrise la Penitenciarul Gherla în care să ceară dovezi referitoare la ceea ce declarăm noi și la ceea ce apare in presă. La Gherla chiar nu am primit drug testele astea la care se referă Ministra. Nici materialele elementare de care vorbeam mai sus nu sunt asigurate de către angajator.

Și-apoi mai e ceva: nimeni nu va mai putea introduce droguri în penitenciare? Vom fi noi mai presus decât orice sistem penitenciar din lume care are, fără excepție, această problemă? Vom reuși noi ceea ce nu se reușește nicăieri în penitenciare? Nu este cam bombastică această declarație?

Noi mutăm penitenciare….

Nu este chiar așa simplu, pentru că implică mulți parametri care, deliberat sau nu, sunt omiși din declarațiile oficialilor. Ce facem cu angajații acelor penitenciare și cu familiile acestora? Cum vor fi protejați copii acestor colegi care vor fi obligați, în unele cazuri să parcurgă și 50 de km zilnic până la noul loc de muncă? Unde mai pui că în declarațiile pentru presă nu se face referire la desființarea unor locuri de deținere, asta contrastând cu obligațiile care au fost impuse României prin Memorandumul Rezmives. Vor fi date în folosință mii de locuri de deținere, însă nicăieri nu regăsim numărul locurilor care vor fi desființate, pentru ca, în acest fel, să putem avea o imagine serioasă și relevantă a direcției în care ne îndreptăm.

Cât despre trâmbițatul sistem informatic, deocamdată, parerea generală a celor care lucrează pe el este că, în comparație cu cel vechi, e inferior. Poate e o bijuterie, dar e neșlefuită, domnule Halchin și în felul acesta nu are valoarea pe care o expuneți publicului.

Oare știți că pe Vizita nu mai merge aproape nimic în noua aplicație, iar dacă asta nu ar fi destul, 5 minute funcționează normal și 3 ore nu. La fel la Evidență deținuți sau la magazinele din unități. Până să economisim 3 milioane de hârtii avem 6 milioane de probleme. Părerea tuturor este că a fost dată în folosință înainte să fie pregătită suficient, iar asta ne face să credem că scopul lansării este unul politicianist.

Așa că avertismentul nostru către toți cei care urmăresc activitatea și declarațiile celor doi referitoare la penitenciare este că acestea trebuie strecurate prin elementarul filtru al bunului simț. Și de asemenea prin cel cel al rațiunii conform căreia, în spatele declarațiilor frumos ornate, stă ascunsă multă mizerie, atent dosită și elegant ocolită atunci când societatea este informată despre modul în care oficialii cheltuie banul public.

