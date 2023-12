Când covrigarii ajung prim-miniștri, vine nenorocirea în România. Marcel Ciolacu majorează electoral salariile bugetarilor fără să le ceară nimic în schimb.

În ultima perioadă, bugetarii au început să facă proteste peste proteste și cer măriri de salarii în contextul în care nu vin cu nimic în plus. Aceștia vor bani mai mulți pentru a face ceea ce au făcut și până acum. În toate domeniile, administrație, economie, sănătate, învățământ, toți bugetarii țipă că vor bani mai mulți, dar calitatea serviciilor scade de la o zi la alta, iar oamenii sunt batjocoriți în continuare pe la ghișee, în spitale și în toate instituțiile publice. Covrigarul Marcel Ciolacu majorează lefurile bugetarilor doar electoral, pentru că nu îl interesează ca activitatea din sistemul bugetar să se îmbunătățească. El are nevoie de voturile trântorilor plătiți din bugetul de stat.

Când covrigarii ajung prim-miniștri, vine nenorocirea în România! Marcel Ciolacu mărește salariile trântorilor

Bugetarii din Primăria Iași vor salarii mult mai mari, dar fără a oferi oamenilor servicii de calitate. Ieșeanul când va ajunge la ghișeul bugetarului cu leafa mărită de Ciolacu va fi tratat tot cu dispreț, umilit. Funcționarii publici din instituție își fac treaba în dorul lelii. Ieșenii sunt obligați să aștepte mult și bine până când vor primi un document, pentru că angajații Primăriei Iași eliberează actele după termene depășite legal. Oamenii pierd bani, timp și sunt nevoiți să-și ceară dreptul în instanță pentru că trântorii din sistemul bugetar își fac treaba cum vor.

Mai mult decât atât, în Primăria Iași, niciun funcționar public, plătit din banii cetățenilor, nu a contribuit cu nimic concret la dezvoltarea orașului, dar cer creșteri salariale. Creșteri care se vor face tot din banii oamenilor care sunt nevoiți să plătească taxe și impozite mărite de la an la an, după bunul plac al covrigarului Marcel Ciolacu. Dar toate aceste lucruri se întâmplă atunci când un stat precum România este condus de oameni mici, fără idei, cu o gândire limitată, care își urmăresc doar propriul interes și vând minciuni electorale. În ceea ce privește protestele pentru măririle salariale ale trântorilor din sistemul bugetar, „marele” asumat Marcel Ciolacu a simțit potențialul unor voturi în plus, iar în an preelectoral își face campanie, promițând măriri salariale, fără a cere ceva în schimb.

Astfel, bugetarii vor primi bani mai mulți pentru aceleași servicii proaste oferite ieșenilor care vor continua să meargă la ghișeu pentru orice document. Cozile interminabile nu vor dispărea pentru că Maricel Ciolacu nu dorește o schimbare în favoarea oamenilor în sistemul bugetar format de rude, amante, cunoștințe, prieteni etc. O mare parte din posturi sunt ocupate de oamenii partidelor, care nu sunt angajați să muncească.

Covrigarul Marcel Ciolacu urmărește doar capital electoral

În loc ca prim-ministrul României să implementeze un sistem de salarizare în funcție de performanțe, pentru ca funcționarii publici să nu mai tragă mâța de coadă la serviciu, să nu mai stea la cafele cu orele, mergând, de cele mai multe ori, pe principiul „ziua trece, leafa merge, noi cu drag muncim”, promite bani mai mulți, sperând doar la voturi. Românii trebuie să înțeleagă faptul că aceste salarii mărite din sistemul bugetar nu sunt plătite din banii de buzunar ai covrigarului Marcel Ciolacu. Mai mult decât atât, prim-ministrul României plătește milioane de euro, la negru, pentru publicitate pe site-urile oficiale ale televiziunilor. În afară de București, niciun județ din țară nu a primit bani de la partide.

Marcel Ciolacu a mințit și atunci când a afirmat că a fost revoluționar încă din 1992, pe când era un pseudo-afacerist la Buzău și student. Mai mult decât atât, în prezent, deține inclusiv un certificat de revoluționar, în contextul în care nu a fost găsită nicio dovadă a participării sale, nici prin documente, martori sau poze. Practic, acesta beneficiază ilegal de o multitudine de drepturi ca revoluționar. Marcel Ciolacu minte cu nerușinare în orice discurs, el este doar omul vorbelor, al prostiei și al incapabilității, nu al faptelor.

Când covrigarii ajung prim-miniștri, vine nenorocirea în România. Marcel Ciolacu cheltuie banii oamenilor pe campanii electorale și pe măriri salariale, doar pentru a obține capital electoral.