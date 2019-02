Premierul Viorica Dăncilă a făcut o serie de precizări cu privire la întâlnirea pe care o va avea cu cei nemulțumiți de ordonanța dată de Tudorel Toader, cu modificări aduse legilor justiției.

„Am vrut această întâlnire pentru a asculta care sunt nemulțumirile și argumentele care stau în spatele acestor nemulțumiri. Am făcut această întâlnire astăzi, am avut în intenție să o fac vineri, dar am fost plecată din țară. Astăzi, sper ca cei care au nemulțumiri să vină la această întâlnire la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică și pe urmă vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau să subliniez este că nu vom renunța la această ordonanță. Am spus întodeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la lucrurile bune din dorința unora de a face acest lucru”, a spus premierul.

„Poate unele lucruri nemulțumesc. Argumentate, ele pot fi schimbate. Și cred că dialogul e foarte important. Știu că o să mă întrebați de acum acest dialog. Prim-ministrul poartă acest dialog atunci când în spațiul public apar nemulțumiri și e nevoie de intervenția primului ministru. Dar cred că în fiecare minister sunt probleme care trebuie rezolvate. Eu am înțeles că domnul ministru a avut discuții”, a adăugat Dăncilă, potrivit antena3.ro.

Premierul a spus că justiția trebuie să fie independentă și puternică și că în fața legii toată lumea trebuie să fie egală.

„Spunem că justiția trebuie să fie puternică în România. Și sunt de acord. Justiția trebuie să fie independentă și puternică, dar în același timp fiecare cetățean al României trebuie să respecte legea și trebuie să se încadreze în măsurile care țin de justiție. Am văzut în spațiul public anumite manifestări care nu se încadrează în lege. Solicit organelor abilitate ca acolo unde nu s-au încadrat anumite acțiuni în lege să ia măsurile respective pentru că în fața legii suntem egali”.