Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că ar fi eroare imensă din partea USR PLUS să nu revină la guvernare pentru „nu poți sta în revoluție continuă ca Che Guevara sau ca Pinochet” și în cazul în care nu se reface coaliția de guvernământ atunci „înseamnă că România are un blestem când vine dreapta la putere”. Fruntașul liberal a mai declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că ar fi dezastru la urne pentru PNL, USR PLUS și UDMR dacă s-ar organiza acum alegeri.

Știripesurse.ro:– Cum vedeti dvs iesirea din criza politica?

Rareș Bogdan: – La noi e simplu, continuarea coalitiei cu USR PLUS dar cu unele costuri pentru ei, pentru ca au provocat, din cauza incapatanarii si a radicalismului, o situatie nedorita pentru Romania, in prag de incepere a anului scolar, in plin val patru de pandemie, in pline scumpiri pe energie, pe o situatie in care urmeaza sa semnam PNRR si blocajul pe care au incercat sa-l genereze pe abandonarea zonei rurale in favoarea exclusiv a urbanului, pentru ca planul de investitii Anghel Saligny este destinat comunelor si Consiliilor Judetene. Cam asta e contextul in care USR, cu o incapatanare rar vazuta in politica, nu a vrut sa schimbe un ministru care a refuzat sa dea un aviz, sa nu se supuna premierului care nu i-a cerut un raspuns pozitiv sau negativ, ci doar sa dea un raspuns, si a preferat sa iasa de la guvernare.

Noi preferam ca USR PLUS sa se intoarca la guvernare, dar nu renuntam la Florin Citu, nu avem niciun motiv. Conditia lor, cu renuntarea la Florin, inseamna ca isi doresc sa se indeparteze de guvernare. Nu vreau sa cred ca ei prefera opozitia, eu sper sa gandeasca rational, echilibrat, sa fie profunzi in analiza lor si sa se gandeasca ce pot sa faca pentru tara asta, ca nu poti sa stai in revolutie continua ca Che Guevara sau ca Pinochet. Eu zic sa se intoarca spre guvernare si sa incepem sa livram oamenilor care ne-au votat sa mergem la guvernare.

In cazul in care nu vor reveni la sentimente mai bune, noi nu vom parasi timona, nu vom abandona Romania si vom continua sa guvernam, in orice conditii.

– V-ati asteptat sa demisioneze ministrii USR PLUS dupa remanierea lui Stelian Ion?

– Nu, nimeni nu s-a asteptat. Am crezut in maturitatea lor si am crezut ca se gandesc mai mult la ce au de facut pentru tara decat la aceasta incapatanare. Aici nu e vorba de un om, e vorba de o tara, de guvernarea unei tari. Adica ce facem cu Romania, o abandonam pentru ca dl Stelian Ion a prefarat sa nu elibereze un aviz pe care era obligat sa-l elibereze si a venit cu explicatii fandosite si ridicole ca ba nu a fost trimis in original, ba nu a ajuns pe 25, ba nu a ajuns dimineata? Lucrurile astea arata neseriozitate.

– E riscul să apară plăcuța suedeză adresată actualei guvernări?

– Placuta suedeza apare daca nu livram ce am promis. Noi avem avantajul că nu avem alegeri in toamna asta, respectiv in primavara. Daca am avea alegeri in toamna asta, in iarna sau la primavara, ar fi un dezastru pentru actualele partide ale coalitiei, poate cu exceptia UDMR, desi si acolo ar avea de tras sa obtina 5%.

Avand in vedere ca primele alegeri sunt peste 2 ani si 10 luni, avem timp sa consolidam imaginea unei guvernari responsabile care nu isi bate joc de romani si avem timp sa aratam ca aceasta balbaiala nu caracterizeaza o guvernare intreaga.

Eu cunosc foarte bine istoria recenta si eram student cand a condus CDR, nu avem cum sa nu facem anumite paralelisme, de parca cineva a scris un scenariu pe care calcam si noi cum a fost atunci. Eu vreau sa cred ca am invatat din greselile trecutului si sa intelegem ca doar impreuna putem reusi, nu separat.

Ar fi o imensa eroare din partea noastra, ca lideri ai coalitiei, sa ne batem joc de sansa si de valul de simpatie pe care am venit. Inca nu e epuizat valul de simpatie, oamenii inca au rabdare si ne solicita sa ne maturizam, sa guvernam si sa lasam razboaiele fratricide, ceea ce inseamna ca au inca disponibilitatea sa ne dea cecuri in alb, dar mult timp rabdarea lor nu va mai dura.

Nu ne trebuie decat minte. Daca nu avem minte la noi sa intelegem oportunitatea si ne batem joc de sansa asta, atunci inseamna ca tara asta are pur si simplu un blestem cand vine dreapta la putere.

– Mai puteti guverna cu USR PLUS dupa cuvintele pe care vi le-ati adresat?

– Vorbele vin si trec, importante sunt faptele. Oamenii ne vor evalua dupa fapte. Daca facem kilometri de autostrazi, daca modernizam, daca radem din birocratie, daca rezolvam problemele legate de blocaje, daca sprijinim primarii sa faca investitii locale, atunci lucrurile se schimba. Daca nu, atunci suntem niste oameni care nu si-au inteles menirea in istorie.

Lumea face politica ca sa faca ceva pentru tara, nu pentru a-si face calcule politicianiste meschine. Daca ei isi fac calcule meschine, si nu ii intereseaza ce le livreaza alegatorilor, unu la mana inseamna ca ii desconsidera pe alegatorii lor, iar doi, este o problema de leadership, orice partid vrea sa vina sa livreze ceva pentru oamenii care ii dau votul. Noi nu vom parasi guvernarea, repet.

