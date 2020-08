Bogdan Ștefan este un tânăr din Timișoara care sub aparența de „sex coach” și „bărbat alpha”, amenință fete în privat cu bătaie și viol. Din ce în ce mai multe tinere se plâng de misoginismul acestuia, care de altfel este și student în cadrul unui program de Masterat în Psihologie, după cum notase pe contul său de Instagram, înainte de a fi inaccesibil.

Citește mai multe detalii accesând linkul: https://gazetadecluj.ro/update-conturile-de-socializare-ale-lui-bogdan-stefan-nu-mai-sunt-accesibile-sexcoachalpha-fenomenul-online-care-ameninta-cu-viol-si-bataie/

Aparent, problemele de comportament ale lui Bogdan Ștefan nu sunt de ieri, de azi, ci chiar de pe vremea liceului, de acum aproximativ 7 ani, după cum relatează o tânără timișoreancă. Aceasta nu este singura care s-a plâns în privința atitudinii lui Bogdan Ștefan.

Fetele sunt îngrijorate pentru siguranța lor. Surse au declarat că Bogdan cerea poze nud inclusiv fetelor minore, de 13 ani.

Iată ce a povestit o timișoreancă pentru reporterul Gazeta de Cluj:

„Și eu am avut o problema la fel cu acest băiat . E așa de când a început liceul , cel puțin eu am prins liceul fiind aceeași promoție cu el. Știu ca intr-o noapte mi-a scris o faza de genul “Eu fac clătite , nu vrei sa aduci tu nutella, ca eu nu am acasă și îmi este lene sa merg sa cumpăr“ ( ora 02, noaptea ).

I-am dat pace și l-am lăsat pe seen, lucru care mai apoi l-a enervat iar școala și se ținea după mine într-una .. cerându-mi poze nud sau sa ma culc cu el. După ce l-am refuzat de vreo 2 ori, a început sa ma jignească in tot liceul, toată lumea ma știa de “curva “ sau “o fata ușoară“, in circumstanțele in care eu îl refuzasem.

A început sa îmi fie teama de el.. iar imaginea mea in ultimi 3 ani de liceu nu a fost una tocmai ok.. . Îmi era rusine sa socializez cu băieți .. pentru ca toți îmi spuneau ce se aude de mine prin liceu.

Apoi intr-o zi ( după ce am terminat liceul ) , am hotărât sa ii scriu și sa îl jignesc înapoi , iar răspunsul la toate astea a fost un mare “Block “. Prietena mea are traume cu el.. pe o aplicație numita snapchat .. tipul ii trimitea poze cu organul lui genital .. spunându-i ca e foarte excitat .. și ca i s -au umflat .. (mi e Rușine sa reproduc ) .. s au umflat și ca el trebuie sa “se golească “.

Citind ieri articolul vostru despre Bogdan Ștefan, mi-ați făcut ziua mai buna și ma bucur sa văd ca se iau măsuri, repet întâmplarea mea a fost acum 7 ani, eu fiind la liceu atunci!

Îmi doresc sa rămân anonimat pentru ca știu cum e tipul .. și știu ca in social media are influența mare.. Chiar știu fete.. cunosc fete personal ce au pățit-o cu el.

O alta întâmplare e cea cu “miss-ul”. El organiza balul bobocilor in Timisoara, la liceu. Ii promisese unei fete ca va lua ea miss doar dacă întreține relații intime cu el, ce credeți? Fata a rămas cu buza umflata iar mai mult decât atât , a povestit -o apoi ca nu s-a ridicat la standardele lui.. și ca de aceea nu a luat miss-ul..

Sunt multe fete ce au pățit chestii cu el.. sper ca poliția sa își facă treaba ..”

Tânăra dorește să își protejeze identitatea, motiv pentru care nu vom face public numele său: „Îmi doresc sa rămân sub anonimat (…) îmi este frica pentru mine”.

Comportamentul lui Bogdan Ștefan a fost sesizat la IPJ Timiș.