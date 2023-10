Angelica Igaș, soția fostului ministru de Interne Traian Igaș, este acuzată de arădeanul Sorin Crețu că ar fi implicată în mușamalizarea unui caz de ucidere din culpă din perioada pandemiei de Covid. Maria Sara – mama lui Sorin Crețu a suferit leziuni grave, după ce a fost accidentată pe o trecere de pietoni din municipiul Arad, iar la scurt timp a survenit decesul acesteia.

Inițial, în dosarul penal deschis pe numele soferiței care a provocat accidentul ar fi apărut un buletin medical fără semnătura sau parafa unui medic prin care era confirmată infectarea Mariei Sara cu virusul Sars-Cov-2, iar ulterior documentul a fost semnat și parafat de Angelica Igaș.

Calvarul a început la data de 8 martie 2021, când Maria Sara – mama lui Sorin Crețu, a fost accidentată pe o trecere de pietoni situată pe strada Horea din municipiul Arad, de către Erika Brondea. În urma impactului, femeia în vârstă de 77 de ani a suferit mai multe leziuni, fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, unde a rams internata pana la data de 15 martie 2021.

Femeia de 77 de ani, trimisă acasă în stare gravă

Cu toate că se afla într-o stare precară având multiple traumatisme, fractură de bazin, os pubian fisurat și echimoze pulmonare, femeia a fost externată și transportată la domiciliu cu o ambulanță. Șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie a motivat că decizia de externare a fost luată în contextul situației pandemice, spitalul fiind obligat să elibereze paturi pentru a face loc persoanelor infectate cu Sars-Cov-2 aflate în stare gravă. De asemenea, medicul i-ar fi spus lui Sorin Crețu că mama sa poate fi tratată la domiciliu și i-a fost recomandat un control după 60 de zile.

Femeia se simțea din ce în ce mai rău, fiind imobilizată la pat, iar situația lui Sorin Crețu nu-i permitea să-i acorde atenția necesară. Atfel, femeia a fost internată într-un centru de îngrijire pentru vârstnici. La data de 22 martie 2021, a fost transportată din nou la spital deoarece acuza dureri severe în zona capului și a pieptului. Aceasta a fost internată din nou, ocazie cu care i s-a făcut un test Covid, care a indicat un rezultat negativ. Patru zile mai târziu, femeia a fost supusă unui nou test Covid care a indicat un rezultat pozitiv. Ulterior, au fost efectuate alte două teste care au arătat că nu este infectată cu virusul Sars-Cov-2. La data de 8 aprilie 2021, Sara Maria a fost externată și cazată la căminul de bătrâni, unde a decedat patru zile mai târziu. Potrivit certificatului medical constatator, cauzele decesului sunt următoarele: embolie pulmonară, cardiopatie ischemică și stop cardio-respirator.

Procurorii nu au luat în calcul efectuarea unei autopsii după decesul victimei

După decesul femeii, procurorii au stabilit că nu se impune efectuarea unei autopsii, fiind invocat un protocol special emis în perioada pandemiei care arăta că în cazul în care diagnosticul clinic de deces este deja confirmat prin analize de laborator nu se impune procedura și este de evitat din cauza riscurilor de transmitere a bolii infectocontagioase. Cu toate că în cazul de față se impunea autopsia cadavrului pentru a stabili cauza morții, fiind vorba despre o persoană rănită în urma unui accident rutier, femeia a fost înhumată, iar expertiza medicală a fost efectuată câteva luni mai târziu, când a medicii legiști au stabilit că femeia suferise leziuni care necesitau pentru vindecare un număr de 65-70 de zile de îngrijiri medicale.

Interesant este că la dosarul penal deschis împotriva femeii care a provocat accidentul a fost inserat un buletin medical de unde rezulta că Maria Sara a fost infectată cu virusul Sars-Cov-2, în ciuda faptului că îi fuseseră făcute 4 teste de Covid și numai unu avea un rezultat negativ. De asemenea, documentul nu era semnat sau ștampilat de niciun cadru medical, iar Sorin Crețu a solicitat magistraților anularea actului care lăsa impresia că decesul ar fi putut fi provocat de infectarea cu virusul Sars-Cov-2 și nu de leziunile suferite în urma accidentului. Apoi, câteva luni mai târziu, documentul a apărut ca prin minune la dosar, fiind semnat și ștampilat de Angelica Igaș, soția fostului ministru de Interne Traian Igaș.

„Avocata care m-a reprezentat a cerut Parchetului și INML Timișoara să se pronunțe asupra validitatea acelui document. Cei de la INML ne-au răspuns că nu ei au emis documentul și nu pot să îl anuleze și să ne îndreptăm instituției emitente, adică Spitalul Județean Arad. Atât eu cât și avocata am solicitat anularea documentului întrucât nu are valoare juridică, fiind o foaie nesemnată. Avocata mea nu a primit nici până în ziua de astăzi un răspuns, dar eu am fost chemat la biroul juridic unde am constatat că a apărut buletinul medical semnat și ștampilat, dar abia după ce am solicitat anularea lui. Ulterior l-au falsificat. Inițial l-au adăugat la dosarul penal fără elementele de siguranță, iar apoi când am solicitat anularea lui pe motiv că nu este legal l-au semnat și l-au ștampilat. Persoana care ar fi procesat probele a fost cea care a semnat ulterior documentul, doamna doctor Angelica Igaș.”, a declarat Sorin Crețu pentru Gazeta de Cluj.

Cauza decesului rămâne un mister

În cursul cercetării penale s-a efectuat și exhumarea cadavrului, însă medicii legiști au stabilit că, după perioada lungă de timp survenită de la deces nu se mai poate determina cauza exactă, întrucât victima putea deceda atât din cauza leziunilor suferite în urma accidentului rutier, cât și din cauza infectării cu virusul Sars-Cov-2. În raportul medico-legal se mai precizează că diagnosticul de embolie pulmonară poate fi urmarea unor complicatii determinate de Covid, dar poate fi și o posibilă complicație a unei fracturi de bazin, însă nu exista elemente obiective din punct de vedere medico-legal pentru a stabili o legătură de cauzalitate între leziunile suferite în urma accidentului rutier și decesul acesteia, deoarece nu a fost efectuată o necropsie la momentul decesului persoanei vătămate ca urmare a protocoalelor speciale din acea perioadă. În cele din urmă, procurorii care instrumentau cazul au clasat dosarul de ucidere din culpă pe motiv că persoana vătămată a suferit leziuni care necesitau un număr mai mic de 90 de zile de îngrijiri medicale.

Astfel, Sorin Crețu s-a văzut nevoit să depună o nouă plângere penală împotriva persoanelor vinovate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, abuz în serviciu și neglijență în serviciu.

Bărbatul a arătat în actul de sesizare că „Este evident că acest înscris este un fals, menit să acopere faptul că s-a transmis către IPJ Arad un înscris invalid, pe baza căruia a fost denaturat adevărul într-o cauză penală, deoarece este imposibil ca timp de peste 2 ani de zile să se uziteze de un înscris – foaie volantă fără însemnătate – iar după formularea cererii de anulare acte să apară același înscris ștampilat și semnat. Deasemenea, cum poate apărea acum acest înscris semnat și parafat, în condițiile în care au fost efectuate de către Serviciile de Medicină Legală expertize, analizându-se inclusiv acest buletin, care era fară semnătură și parafă! Astfel, chiar și medicilor le-a fost comunicat același document fără valoare probatorie, cum este posibil să vină Spitalul acum să prezinte același document cu semnătură și parafă. Acest lucru este posibil doar dacă a fost semnat și parafat ulterior, evident nu la data emiterii și nici la 2 ani după aceea, ci mult mai târziu.”.