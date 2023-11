După ce socrii primarului Cătălin Cherecheş au fost arestaţi pentru că au încercat să mituiască judecătoarea care urma să-l condamne pe ”ginerică”, au apărut o parte din stenogramele de la dosar.

Claudia Gliga, soacra primarului Cherecheş, a fost interceptată de anchetatori în timp ce discuta cu mama judecătoarei Georgiana Fărcaş Hângan, de la Curtea de Apel Cluj, încercând să o covingă să primească 100.000 de euro pentru o sentinţă mai blândă.

Denunţul a fost făcut de Georgiana Rodica Farcaş Hîngan, judecătoare la Curtea de Apel Cluj, şi mama acesteia, Rodica Farcaş Hîngan, se arată în documentele depuse în instanţă, pe 5 noiembrie, la DNA – Serviciul teritorial Cluj.

La dosarul depus în instanţă, se află mai multe înregistrări de la întâlnirile avute de Claudia Gliga cu Rodica Farcaş Hîngan:

GLIGA CLAUDIA: Da. Da cum să procedez? Că dacă zice eu vă duc…, eu vin cu plăsuţa.

FARCAŞ-HÎNGAN RODICA: Nu ştiu.

GLIGA CLAUDIA: (neinteligibil) să-mi ziceţi cum să fac. Io aşa fac. Dar totul este între noi trei, mamele, bătrânele. Tineretul nu ştie nimic.

La dosar există şi discuţia din momentul înmânării banilor, băgaţi într-o cutie, în incinta unui restaurant din Complexul Comercial Iulius Mall:

GLIGA CLAUDIA: Aşa cum am zis noi două. Da. Următoarea tranşă, în 27, când a fi, puneţi cifrele în faţă dumneavoastră. Acuma am pus noi cifra şi după aia puneţi dumneavoastră cifra.

FARCAŞ-HÎNGAN RODICA: Da ăştia de aicea sunt euro? Sau lei?

GLIGA CLAUDIA: Da. 50

FARCAŞ-HÎNGAN RODICA: Deci euro, nu lei?

GLIGA CLAUDIA: Nu…Doamne feri…

FARCAŞ-HÎNGAN RODICA: No păi…

GLIGA CLAUDIA: No. Da…

FARCAŞ-HÎNGAN RODICA: Da io mă…mă uit un pic până…”.