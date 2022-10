Deputatul USR, Oana Murariu, a anunțat că din august 2022, formațiunea politică din care face parte a organizat mai multe stagii de practică profesională pentru studenți, la care au participat o parte dintre consilierii locali, iar din septembrie, în cadrul birourilor parlamentare.

Pe o rețea de socializare, deputatul român a scris că „studenții fac legea”, iar viitorul României nu este chiar atât de negru precum toată lumea îl vede.

„Studenții au sarcina de a concepe ei înșiși inițiativele legislative, pe o temă special selectată, proiecte care ulterior vor fi înregistrate și pe care le vor urmări până la eventuala lor adoptare și intrare în vigoare. Pot observa, astfel, de la norme de tehnică legislativă, la parcursul politic și eventualele impedimente ale unui proiect de lege. De asemenea, practica include o vizită de lucru în cadrul Parlamentului României pentru a urmări activitatea legiuitorului”, a scris Oana Murariu.

Deputatul USR a mai precizat că partidul condus de Cătălin Drulă este singurul care promovează tinerii, iar ei își găsesc „cel mai bine locul.”



„Am pornit de la început cu ideea că noua generație, pregătită profesional, poate reforma cu adevărat România. Da, nu este ușor să ne opunem practicilor vechilor partide, dar am câștigat multe bătălii fiind consecvenți. Obiectivul practicii este tocmai acela de a le prezenta studenților studii de caz reale și de a-i ajuta să îmbunătățească abilitățile în domeniul juridic. Sper ca o parte dintre ei să devină politicienii de mâine. România are nevoie de specialiști pentru care legea este mai presus de orice. Practica va continua până la sfârșitul lui 2022, dar urmărirea proiectelor se va face și ulterior. Anul acesta peste 20 de studenți au participat la stagiile de lucru care vor fi reluate în fiecare an de Organizația Județeană USR PLUS Cluj”, a conchis Oana Murariu.

