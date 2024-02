Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a vorbit despre decizia deputatului Cluj Sabin Sărmaș (PNL) de a candida pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca.

Alin Tișe a transmis că Sabin Sărmaș are două opțiuni: fie pleacă de bună voie din PNL, fie va fi exclus.

„Nu vreau să comentez de domnul Sabin Sărmaș. Ce aș putea să spun?! Este opțiunea fiecăruia, nu am ce să spun mai mult. Cum ziceau bunicii: «cum îți așterni, așa dormi». Fiecare e liber să facă ce vrea în viața asta. Ne-am câștigat libertatea de face orice vrem. Aș fi ultimul care aș comenta gesturile politice a cuiva. Când un om are o opțiune, e liber să facă ce vrea. Eu, ca om politic și ca o persoană care fac parte dintr-un partid, nu am nicio problemă cu opțiunile nimănui. Dacă el și-a decis viitorul în direcția asta, să fie sănătos. Conform statului el este încă membru de partid. El fie pleacă la alt partid, fie este exclus. Prin faptul că tu declari că ești împotriva partidului din care faci parte, asta înseamnă automat că tu te consideri în afara partidului. Nu trebuie să te dea nimeni afară. Viața este formată din alegeri, iar el așa a ales. Decizia lui nu a venit ca o surpriză. Pe mine, după 30 de ani în politică, nu mă mai surprinde nimic”, a declarat, pentru ZIUA de CLUJ, Alin Tișe.

Sabin Sărmaș a anunțat, în urmă cu două săptămâni, că va candida la Primăria Cluj-Napoca, precizând că dorința sa este să-l contracandideze pe colegul de partid, actualul edil Emil Boc.

