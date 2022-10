Consilierul local Flavia Petruș (fostă Ibranyi) a fost numită în funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale Cluj-Napoca. La eveniment au luat parte primarul Emil Boc, viceprimarului Dan Ștefan Tarcea, dar și președinte PNL Cluj Daniel Buda.

După „încoronare”, Flavia Petruș a ținut un discurs emoționant despre rolul femeii în familie și politică, două domenii pe care nu a știut să le managerieze prea bine.

„Le multumesc tuturor colegelor care au participat la Consiliul de Coordonare Local al Organizatiei Femeilor Liberale Cluj-Napoca, pentru votul de incredere ce mi l-au acordat. Sa preiau presedintia organizatiei municipale de femei este o responsabilitate ce ma onoreaza, o provocare si in acelasi timp o bucurie de a fi parte a echipei.

Rolul femeii in familie, in societate, in afaceri sau in politica, este unul extrem de bine definit si in acelasi timp extrem de complex. Intuitia, creativitatea, flexibilitatea sau inteligenta emotionala cu care o femeie este inzestrata, da echilibrul necesar de care o organizatie are nevoie.

Le multumesc de asemenea pentru prezenta si sustinere liderilor din PNL Cluj: Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, europarlamentarul Daniel Buda, presedinte PNL Cluj, viceprimarului Dan Ștefan Tarcea, presedinte PNL Cluj-Napoca, Abrudean Mircea, seful Cancelariei Primului Ministru, doamnelor din conducerea OFL de la nivel national si judetean Mihaela Suciu, presedinte OFL Cluj, Daniela Nicolescu, secretar general OFL, Florica Chereches, presedinte OFL, colegilor din TNL Samir Corb si Georgiana Kaczka si tuturor oaspetilor care au dat curs invitatiei.

I-am asigurat pe toti ca noul birou si doamnele din organizatie vor continua sa munceasca cel putin la fel de mult ca si pana acum, sa fie implicate in tot ce inseamna activitatea politica la nivel local, sa contribuie cu idei si, bineinteles, alaturi de celelalte organizatii sa sprijinim dezvoltarea municipiului nostru.”, a transmis Falavia Petreuș, pe pagina sa de Facebook.

Triunghiul amoros: Moldovan, Petruș, Ibranyi

Consilierii locali Ionuț Moldovan și Flavia Petruș (fostă Ibranyi) au decis că relația de colegialitate nu li se potrivește și au trecut la nivelul următor. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, sub atenta supraveghere a viceprimarului Dan Tarcea și a primarului Emil Boc, încă din perioada în care consiliera era căsătorită cu Robert Ibranyi.

Cupidon și-a făcut apariția în Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și i-a lovit în plin pe Ionuț Moldovan și pe Flavia Petruș. Incidentul s-a soldat cu un divorț semnat în grabă de Robert Ibranyi.

Ciorba reîncălzită nu mai are același gust

Potrivit surselor Gazeta de Cluj, Flavia Petruș și Robert Ibranyi au divorțat și în anul 2019, însă dragostea lor a fost mai puternică și cuplul a decis să își mai acorde o șansă. După alți doi ani de căsnicie, Ionuț Moldovan a apărut în schemă, iar Flavia Petruș nu a mai stat pe gânduri și a pus punct relației cu Robert Ibranyi pentru a doua oară. Cei doi ar fi divorțat la scurt timp după ce între Petruș și Moldovan s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste.

Flavia Petruș, surprinsă în ipostaze fierbinți

Flavia Petruș a fost surprinsă, la sfârșitul anului trecut, în timp ce îi dădea palme peste fund Deliei Mesaros, membru PNL și inspector de specialitate la Serviciul de evenimente din Primarie.

„E un filmulet filmat vineri seara cu o duduie care e angajată în Primăria Cluj-Napoca. Angajații lui Boc au fost la congresul PNL si vineri seara au ieșit la o terasa din Bucuresti unde dupa câte vedeți în filmulet, au început sa se imbete și sa danseze lasciv pe mese.

Duduia din filmare se numește Delia Mesaros, e membru PNL și inspector de specialitate la Serviciul de evenimente din Primarie. In filmare mai apare Cecalasan Călin și el membru de partid și angajat in primăria si alte doua persoane care sunt consilieri locali pe nume Bogdan Covaliu si Flavia Ibranyi.

Am primit și eu filmarea de la cineva din grupul lor și cred ca e de interes public cum unii de la PNL care sunt și angajați la Primărie se comporta în public. Oare Boc știe ca oamenii lui se imbata si se comporta vulgar???”, transmitea autorul celebrului vidoclip la acea vreme.