Elevilor din Școala Gimnazială Emil Isac li se aduc zilnic sandwich-uri necomestibile, prin programul „Masă Caldă”. Părinții copiilor sunt revoltați de slaba calitate a produselor. Conform acestora, unii elevi refuză să mănânce sandwich-urile. Acestea sunt produse și livrate de către Leon Events, o companie despre care am mai scris în 2022. Atunci, liceul Lucian Blaga primea zilnic, în loc de o masă caldă, sandwich-uri reci. Situația rămâne neschimbată doi ani mai târziu.

Conform unui cititor, sandwich-urile de acum nu sunt comestibile. Pâinea este umedă și legumele sunt învechite. Chiar dacă termenul de valabilitate este de 24 de ore, ingredientele folosite nu sunt proaspete. De asemenea, cantitățile trecute pe etichetă nu corespund cu realitatea, fiind mai mici.

Conform ziardecluj.ro, Leon Events este conectat la Marinela Marc, Inspectoarea Școlară Generală a județului Cluj. În perioada în care aceasta era director al Colegiului de Servicii în Turism Napoca, cantina liceului era închiriată de către Leon Events, unde organiza nunți.



„Aș dori să aduc la cunoștința dumneavoastră o problemă cu privire la calitatea sandwich-urilor pe care le primesc copiii la Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca prin programul „Masă Caldă”, licitație câștigată de SC LEON EVENTS SRL. Cluj-Napoca.

Din ianuarie copiii primesc un sandwich total necomestibil, umed amar și uneori un fruct. Fructele sunt bune, dar acest sandwich nu se poate consuma, decât dacă ești nemâncat de câteva zile.

Copilul meu și mulți alți copii din școală nu mănâncă niciodată acest sandwich. Luni, 11.03 m-am uitat pe etichetă și am văzut că data expirării este greșită, așa cum sunt greșite și cantitățile puse pe etichetă. Salata este amară, castraveții la fel; se vede clar ca nu sunt proaspete, cu toate că este ambalat în atmosferă modificată (nu înțeleg de ce dacă are termen 24h). Uneori salata este maro, atât este de veche, dar totuși pusă în sandwich-ul copiilor. Cornul, nu este nicidecum din pâine integrală, este faină alba, este umed, scârbos, de la acel sos, șunca plină de zgârciuri, iar la cântărire, cantitățile nu corespund cu ce este scris pe etichetă.

Calitatea sub standard a acestui sandwich m-a îngrijorat în ceea ce privește standardele de igienă și siguranță alimentară din cadrul acestei firme.

Mai jos voi atașa poze cu acest sandwich și cu gramajele reale, care nu corespund cu ce este scris pe etichetă, din păcate gustul și textura nu le pot trimite prin mesaje. Situația nu este singulară, sandwich-urile diferă zilnic, dar problema este aceeași, este necomestibil, ingrediente vechi și de foarte slabă calitate.” este mesajul pe care l-am primit.

