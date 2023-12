Curtea de Apel Cluj a dat o primă sentință în procesul dintre oamenii de afaceri din domeniul imobiliarelor Dorin Bob și Mihai Chezan. Primul este cunoscut pentru edificarea mai multor ansambluri, cel de-al doilea pentru afacerea Tower, un ansamblu care nu s-a mai finalizat și s-a transformat într-o anchetă a DNA Cluj.

Firmele celor doi oameni de afaceri au fost asociate, dar au ajuns să judece din cauza pretențiilor apărute pe parcurs între cei doi oameni de afaceri. Astfel, după un litigiu care a avut loc la Curtea de Arbitraj Comercial s-a ajuns la situația în care Bob trebuia să îi plătească lui Chezan câteva milioane de euro. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Cluj care, în urmă cu două zile, a dat următoarea soluție.

”Admite în parte acţiunea în anularea hotărârii arbitrale nr.3 din data de 25.07.2023, pronunţată în dosarul nr.1/2021 a CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, formulată de reclamanţii BOB DORIN GEORGE, Societatea UZINA DE CASE SRL, Societatea STUDIUM GREEN SRL în contradictoriu cu pârâtele Societatea VIA CARGO SRL, Societatea CARPATHIA LLC, Societatea AHQ MANAGEMENT SRL, Societatea EQUILIBRIUM OF EQUITY SRL şi în consecinţă: Anulează în parte hotărârea arbitrală nr.3 din data de 25.07.2023, pronunţată în dosarul nr.1/2021 a CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ cu privire la obligarea pârâţilor (din dosarul arbitral) Societatea UZINA DE CASE SRL şi BOB DORIN GEORGE la predarea, către reclamanta (din dosarul arbitral) Societatea VIA CARGO SRL, în original, a actelor juridice şi contabile ale societăţii AHQ MANAGEMENT SRL; dispune trimiterea acestui capăt de cerere spre soluţionare instanţei competente respectiv Judecătoria Cluj-Napoca. Menţine în rest hotărârea arbitrală atacată. Respinge acţiunea în anulare formulată de reclamante împotriva încheierilor de şedinţă contestate. Admite în parte cererea reclamanţilor de obligarea a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu şi obligă pârâtele să plătească reclamanţilor suma de 100 lei taxa judiciară de timbru şi 1000 lei onorariul avocaţial achitat. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Recursul se depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei”, arată soluția pe scurt a instanței.

Avocatul Mihai Ielciu, reprezentantul lui Dorin Bob, spune că ”se menţin dispoziţiile de obligaţie din hotărârea arbitrară, cele referitoare la 11 milioane lei. Cu o singura excepţie, să nu mai comunice actele respective, dar ele, oricum, fuseseră transmise”, a declarat avocatul.

Reprezentanții omului de afaceri Dorin Bob spun că sentința nu este definitivă și că vor contesta soluția.

”Soluția este parțial pozitivă, întrucât s-a confirmat depășirea atribuțiilor Curții de Arbitraj în privința unei părți din sentința arbitrală, inclusiv partea pentru care reclamanții au apelat la executor judecătoresc și jandarmi. Așteptăm motivarea Curții de Apel pentru a înțelege mai bine partea de respingere din soluția instanței și pentru a formula recurs, întrucât înteaga speță va fi soluționată la nivelul Înaltei curți de Casație și Justiție, iar acum vorbim doar despre o soluție de etapă ce poate fi modificată integral”, a declarat avocata Simona Sferle, care l-a reprezentat pe omul de afaceri Dorin Bob și firmele sale, Uzina de Case și Studium Green.

